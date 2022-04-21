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繼琉璃光愛玉爆紅 竹崎茶5代搭魷魚遊戲熱潮推椪糖愛玉

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉新協隆茶業推出「椪糖愛玉」，甜苦感椪糖與清甜愛玉融合迸發新滋味。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉新協隆茶業推出「椪糖愛玉」，甜苦感椪糖與清甜愛玉融合迸發新滋味。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣竹崎鄉新協隆茶業「洪茶坊」推陳出新，既「琉璃光」愛玉爆紅後，每天門庭若市，老饕排隊搶購，如今店家研發「椪糖愛玉」，以椪糖佐大葉種紅玉紅茶入味，酸中帶苦甜味遇上愛玉化開，色香味俱全預計將再掀搶購熱潮。

新協隆茶業第5代傳人洪天勝大學畢業後在外地工作，約3年前回家繼承家族茶業，希望翻轉民眾對茶葉貴桑桑的印象，恰巧阿里山地區盛產愛玉，他將茶葉巧妙結合愛玉，開設「洪茶坊」以手搖飲方式，更精品化呈現世人眼前。

其中最熱門琉璃光愛玉得名自阿里山鼎富盛名的琉璃光，除以愛玉和紅玉紅茶為基點外，添加檸檬汁、鳳梨和芒果等妝點，甜中帶酸且不膩，選用在地檸檬提味，新鮮愛玉現採。絲柔般滑順的口感獲遊客好評，假日門前排的滿滿都是人。

但洪天勝不滿於此，他搭上日前韓劇魷魚遊戲中的椪糖熱潮，近月將推出「椪糖愛玉」，洪天勝說，椪糖因為是慢火熬煮，本身帶肉桂薄荷香但微苦，搭配愛玉和紅茶反倒襯托其甜味，也讓愛玉變得更柔嫩滑順。

除此之外，冬天限定熱愛玉別具巧思，加入白木耳、枸杞、紅棗與愛玉共熬甜湯，養生且養顏。時下最夯漸層風「桑椹愛玉」，用視覺提升味覺層次。

嘉義縣竹崎鄉新協隆茶業推出「椪糖愛玉」，第5代傳人洪天勝採用台灣在地椪糖，替愛玉入味。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉新協隆茶業推出「椪糖愛玉」，第5代傳人洪天勝採用台灣在地椪糖，替愛玉入味。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉新協隆茶業推出「椪糖愛玉」，甜苦感椪糖與清甜愛玉融合迸發新滋味。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉新協隆茶業推出「椪糖愛玉」，甜苦感椪糖與清甜愛玉融合迸發新滋味。記者莊祖銘／攝影

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