聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼琉璃光愛玉爆紅 竹崎茶5代搭魷魚遊戲熱潮推椪糖愛玉
嘉義縣竹崎鄉新協隆茶業「洪茶坊」推陳出新，既「琉璃光」愛玉爆紅後，每天門庭若市，老饕排隊搶購，如今店家研發「椪糖愛玉」，以椪糖佐大葉種紅玉紅茶入味，酸中帶苦甜味遇上愛玉化開，色香味俱全預計將再掀搶購熱潮。
新協隆茶業第5代傳人洪天勝大學畢業後在外地工作，約3年前回家繼承家族茶業，希望翻轉民眾對茶葉貴桑桑的印象，恰巧阿里山地區盛產愛玉，他將茶葉巧妙結合愛玉，開設「洪茶坊」以手搖飲方式，更精品化呈現世人眼前。
其中最熱門琉璃光愛玉得名自阿里山鼎富盛名的琉璃光，除以愛玉和紅玉紅茶為基點外，添加檸檬汁、鳳梨和芒果等妝點，甜中帶酸且不膩，選用在地檸檬提味，新鮮愛玉現採。絲柔般滑順的口感獲遊客好評，假日門前排的滿滿都是人。
但洪天勝不滿於此，他搭上日前韓劇魷魚遊戲中的椪糖熱潮，近月將推出「椪糖愛玉」，洪天勝說，椪糖因為是慢火熬煮，本身帶肉桂薄荷香但微苦，搭配愛玉和紅茶反倒襯托其甜味，也讓愛玉變得更柔嫩滑順。
除此之外，冬天限定熱愛玉別具巧思，加入白木耳、枸杞、紅棗與愛玉共熬甜湯，養生且養顏。時下最夯漸層風「桑椹愛玉」，用視覺提升味覺層次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言