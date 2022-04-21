繼烏克蘭國旗蘭花後 台南藍軍展示「國旗蘭花」超吸睛

烏克蘭與俄羅斯戰爭取，台灣蘭花業者研發「烏克蘭國旗」蘭花，在總統蔡英文、副總統賴清德等人在臉書介紹後，成為台灣挺烏克蘭的象徵，國民黨台南市黨團也請外銷蘭花業者開發「國旗蘭花」，市議員蔡育輝表示，廠商相挺先生產6盆，希望青天白日滿地紅的美麗國旗蘭花，在疫情期間帶給市民正能量。

蔡育輝表示，國旗蘭花是以白色蝴蝶蘭為底色，加上專利的奈米科技上色，青天白日滿地紅的國旗蘭花，比烏克蘭只有兩色，製作成本較高，也是展現台灣蘭花業者的科技力。喜歡的民眾可向業者訂購。

蔡育輝說，後壁蘭花生物園區是在前台南縣長蘇煥智時代規劃，總面積約200公頃，至今已舉辦十多屆的台灣國際蘭展，今年國際蘭展才剛剛圓滿落幕，已成功的打開國際知名度，更被譽為世界三大蘭展之一，蘭花訂單金額從當年的8億元突破到現在的百億元。

蔡育輝說，外銷訂單不斷成長，蘭花園區內的設備和農路卻越來越老舊破損，台南市政府每年都要花很多預算在維修，因此去年國民黨團特別在議會提案，希望後壁蘭花園區能由中央接管。經過積極爭取，今年農委會終於同意由中央納管，未來將比照屏東農業生物科技園區模式經營。