聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼烏克蘭國旗蘭花後 台南藍軍展示「國旗蘭花」超吸睛
烏克蘭與俄羅斯戰爭取，台灣蘭花業者研發「烏克蘭國旗」蘭花，在總統蔡英文、副總統賴清德等人在臉書介紹後，成為台灣挺烏克蘭的象徵，國民黨台南市黨團也請外銷蘭花業者開發「國旗蘭花」，市議員蔡育輝表示，廠商相挺先生產6盆，希望青天白日滿地紅的美麗國旗蘭花，在疫情期間帶給市民正能量。
蔡育輝表示，國旗蘭花是以白色蝴蝶蘭為底色，加上專利的奈米科技上色，青天白日滿地紅的國旗蘭花，比烏克蘭只有兩色，製作成本較高，也是展現台灣蘭花業者的科技力。喜歡的民眾可向業者訂購。
蔡育輝說，後壁蘭花生物園區是在前台南縣長蘇煥智時代規劃，總面積約200公頃，至今已舉辦十多屆的台灣國際蘭展，今年國際蘭展才剛剛圓滿落幕，已成功的打開國際知名度，更被譽為世界三大蘭展之一，蘭花訂單金額從當年的8億元突破到現在的百億元。
蔡育輝說，外銷訂單不斷成長，蘭花園區內的設備和農路卻越來越老舊破損，台南市政府每年都要花很多預算在維修，因此去年國民黨團特別在議會提案，希望後壁蘭花園區能由中央接管。經過積極爭取，今年農委會終於同意由中央納管，未來將比照屏東農業生物科技園區模式經營。
農業局答詢說，目前後壁蘭花園區業者已跟中央開會討論到土地租賃、園區管理等問題，應該很快就順利由中央接管，創造中央、地方和業者三贏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言