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台南首創為250隻流浪狗掛「鐵管」 矯正 外縣市將跟進

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首創為250隻流浪狗掛「鐵管」 矯正 。圖／陳怡珍提供
台南首創為250隻流浪狗掛「鐵管」 矯正 。圖／陳怡珍提供

台南市議員陳怡珍今質詢台南市動保處近日開始實施為流浪狗加掛「鐵管」以妨礙行動的措施，陳怡珍指出，流浪狗追人車事件，危及民眾生命安全，但犬隻會追人車的源頭還是在於「餵養」習慣，解決根本問題才是必要的。

動保處今年2月開始在會追人車的流浪狗項圈上加掛一根30公分鐵管，希望能妨礙流浪狗行動，進而改變追人車習性，成效如何？動保處表示被戴上「矯正器」的流浪狗有近250隻，多集中在北區、歸仁區、北門區及台南公園等地，還將擴大辦理。

陳怡珍指出，雖然加掛「鐵管」對流浪狗的日常生活影響不大，但犬隻會追人車的源頭還是在於「餵養」習慣。她提醒動保處，若根本問題能夠解決，就能減少地域性聚集的狀況，同時也能防範流浪狗攻擊，犬隻也就不用帶上矯正器過生活，增加卡住的風險。

動保處長吳名彬表示，由於收容空間不足，部分流浪狗帶回結紮、絕育、打預防針後需回置原地。台南是第一個首創為流浪狗帶「矯正器」的縣市，由於成效良好，台南市要擴大執行，鐵管會依照狗隻的體型及材質打造，目前已有其他縣市有意仿效。

吳名彬表示，動保處在矯正流浪狗習性之餘，同時也舉辦多場愛心餵養人士的說明會，邀請環保局、衛生局等單位說明相關法令，積極溝通，希望除了照顧犬隻，也能保持環境清潔，減少地域性群聚，停止攻擊行為，讓人類與動物們和平共存。

今天議員方一峰、曾培雅、陳昆和、蔡蘇秋金等人都關切流浪狗追人危及人命安全，要求動保處加強捕捉，對於回置作法要再檢討，目前灣裡和善化收容所已經不足收容，希望再找地點安置。

台南市議員陳怡珍（右）質詢動保處長吳名彬。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍（右）質詢動保處長吳名彬。圖／陳怡珍提供

流浪狗 台南

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