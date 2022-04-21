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合祀孔聖文昌 鹽水武廟月津文昌祭為考生祈福

中央社 / 台南21日電

台南鹽水武廟今天舉辦「月津文昌祭」，依民俗禮儀準備多項貢品，邀請鄰近多所學校代表參加，為即將畢業投入各項考試的學生祈福，同時盼弘揚武廟孔聖文昌合祀信仰特色。

鹽水區公所提供資料指出，活動現場擺設狀元糕、鳳梨、韭菜、青蔥、竹筍、芹菜、白蘿蔔等供品，寓意考運旺盛、十拿九穩、聰明智慧、考試順利、勤奮向學、奪得好采，並安排台南市長黃偉哲出席擔任正獻官，為地方學子祈福。

黃偉哲致詞表示，鹽水自古文風鼎盛，武廟又是鹽水信仰中心，一向有許多學子前往求功名，今年的指考、會考都將來臨，希望藉由月津文昌祭祈求學子考運順利，原本安排畢業生來參加，但考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，改由各校代表出席，也盼各行各業順利平安，疫情早日終結。

鹽水區長陳文琪表示，鹽水除了有頗負盛名的蜂炮活動，鹽水武廟早期就在後殿設有文聖宮，合祀孔子與文昌帝君，成為鹽水文人祈求考運順利的信仰中心，月津文昌祭活動除了為考生們祈福，也盼能弘揚孔聖文昌合祀傳統信仰。

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