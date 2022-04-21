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保留大片芒果樹 台南新化南175線斥逾5億1千萬今通車
台南市政府工務局斥資5億1千6百萬元，辦理南175線台20線至新化果菜市場預定地間道路拓寬，過程保留大部分芒果樹，今上午通車，地方看到施工一度多舛終於通行欣喜不已。
台南市長黃偉哲、新化區長吳金喜、市議員林志展、李偉智、陳碧玉、林志聰及新化區多名里長出席通車典禮。黃偉哲表示，市府推動新化果菜市場遷建，未來也將成為當地指標性建築，與虎頭埤風景區相互串聯，175線完成後將提供往來車輛舒適、安全用路環境。
工務局長蘇金安簡報時表示，市長黃偉哲上任迄今針對南科區爭取經費逾108億元，而原175線寬6至8米不等，該路是通往新化虎頭埤風景區要道，且新化果菜市場遷建至此，拓寬更急迫。為保障用路人安全，且顧及保留沿線植栽，工務局籌資5億1千6百萬元（用地費用2億6千8百萬、工程總經費2億4千8百萬）。
在冷水埤橋處路型也較為彎繞，施工過程將道路依路型需求截彎取直，全線拓寬為13至18公尺不等，中央分隔島約2公尺，雙向路寬分別約5.5至6公尺，總長度約2.2公里，並配置單側自行車道與雙向混合車道，工期480日曆天。
他說，為盡可能保留當地景觀，拓寬路段將原有行道樹作為中央分隔島約500棵，並保留果菜市場以南既有芒果樹綠色隧道景觀；因工程中移植的芒果樹存活率不佳，又補植台灣欒樹共129棵。
工務局表示，近日再爭取到前瞻計畫交通部公路總局核定約4900萬元，進行南138線、南168線、南177線等道路總計約11公里路平改善，預計今年可全部完成。
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