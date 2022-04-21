運動兼徵才 南科周六運動會逾3000職缺上看60K

南科園區本周六(23)日將舉辦「運動在南科」活動，除辦理羽球友誼賽，邀請世界羽球天后戴資穎到場，首次結合徵才活動，台積電等11廠商提供逾3000個職缺，部分月薪更逾60K。

勞動部雲嘉南分署永康就業中心表示，與南科管理局共同提供客製化徵才服務已多年，今年更擴大辦理「加入南科非你不可企業徵才專區」，23日上午8點至11點在南科園區鷹萬南科健康生活館周邊（台南市善化區環東路二段20號），設攤廠商有台積電、聯電、群創光電、瀚宇彩晶、南茂科技、能元科技、直得科技、緯穎科技、啟碁科技、新世紀光電、前瞻能源科技共11家。

至於提供職缺有模組副工程師、製程工程師、設備工程師、系統工程師、產銷專員、總務(生管)行政助理、業務人員、採購人員、資訊技術工程師、各類工程師、輪班正職技術員、倉管助理工程師、技術員(固定日班/夜班)等3000多個工作機會。

其中，緯穎科技產銷專員月薪上看6萬元，還有其他工程師職缺薪資逾6萬以上，聯華電子提供工程師約1000人。

而群創光電擴大招募，助理技術員月薪3萬以上，更祭出期間限定加碼獎金(久任/住宿/交通/輪班季服務獎金補助)，通過考核者，首年加發4萬2000，設備副工程師月薪3萬7100元起，通過相關考核首年加發5萬元。

南科管理局說，2022「運動在南科」安排千人健走、舞台表演、活力園遊會、南科非你不可企業徵才專區及戴資穎羽球友誼賽等活動，今年也與億載會合作，邀請園區外廠商共襄盛舉。