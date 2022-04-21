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汛期將近 嘉義縣建置智慧科技設備強化淹水應變能力
汛期將至，嘉義縣府為防風雨成災，加強轄區防汛整備及排水路通洪斷面順暢，今年編9千萬元辦理區域排水、雨水下水道清淤，預計清淤長度約80公里，清疏易淹水熱點及排水路瓶頸段，並檢查水利建造物及防汛演練。
水利處說，目前針對六腳鄉六腳排水、新港鄉市區分洪道、埤子頭排水、溪口排水、月眉排水、水上鄉內溪洲排水、南靖排水、太保市新埤排水、荷苞嶼排水、春珠排水、大林鎮大埔美排水、民雄鄉鴨母坔排水、民雄排水、東勢湖排水、麒麟排水、東石鄉中三塊排水、塭港排水、布袋鎮前東港排水等完成發包作業，預計5月1日前清淤40公里。
縣府發包搶修險開口契約待命，遇颱風豪雨預報，請鄉鎮市公所巡視水利設施，確保排水路通暢、水門抽水站運作正常；面對極端氣候挑戰，縣府運用智慧科技設備即時掌握資訊，強化應變能力，嘉縣智慧防汛網前年上線運作，目前設置244組路面淹水感測器，即時掌握各地區積淹水情形；228台移動式抽水機全數安裝GPS車載機，隨時掌握機組位置及運轉情形。
轄區23座滯洪池安裝水位計，確保颱風豪雨前將滯洪池降至最低水位；區域排水安裝42處水位計，掌握水位高度與堤頂相對位置；介接中央氣象局衛星雲圖、雷達迴波圖及70組雨量站，第一時間掌握資訊即時通報，以利提前決策調度，精進防災應變。針對轄內大型抽水站及村落抽水站，汛期前將介接110處抽水站，以即時了解抽水站運轉情形，開發手機App版本供民眾下載。
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