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黃偉哲勉消防隊員 北部2歲童call 3小時救護車一事不容發生
台南市今日新增23名COVID-19確診個案，佔全國總病例數1％，市長黃偉哲在記者會中強調，不放棄疫調，會努力找出感染源、阻斷社區風險。他也表示希望市民疫苗打好打滿，台南昨天接種疫苗數為10915劑，並持續積極聯繫中央爭取疫苗。
國際獅子會300-D1區台南市博愛獅子會2021~2022年度會長蔣文清暨全體獅友，在市議員王錦德協助下，今天捐贈台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊救護車1輛，價值398萬元，由市長黃偉哲代表受贈，供緊急傷病患到院前急救使用，車身的巴騰堡格紋，也能有效提醒用路人注意。
黃偉哲以近日北部2歲男童病重去世非常不捨，那時候說call了3個小時救護車沒到，有時是生死有命富貴在天，但是醫護人員、做緊急救護的，就有責任盡人事，他要求台南市消防局所有的救護同仁，不能夠發生在北部縣市那種call了3小時沒有辦法到，不管是現在的疫情，還是將來可能有爆發更多、更嚴重的疫情，都不容許。
黃偉哲說今天全國2386位確診，台南市23位確診，佔全國1%的確診人數，可是台南人口占全國的8%。代表市民朋友們大家都很用心做好防疫，接下來疫情真的不敢樂觀，但是大家防疫的決心還是一定要守、盡量守，能夠守得住越久，那表示病毒它致命的機會越低。
黃偉哲表示，Omicron病毒死亡率比較低，但感染率很強，很容易感染，中重症比較少。如果真的發生比較大的流行，有專家說10%的人口，有專家說要30%的人口，以最低的人口10%來講，台灣有230萬人感染。一天爆1萬個要爆230天才爆得完，那真的是一場惡夢。所以拜託大家打疫苗，趕快去打，口罩也戴好。
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