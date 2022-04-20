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黃偉哲勉消防隊員 北部2歲童call 3小時救護車一事不容發生

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
博愛獅子會今天捐贈救護裝備齊全的救護車消防局給台南市消防局山上分隊。圖／台南市府提供
博愛獅子會今天捐贈救護裝備齊全的救護車消防局給台南市消防局山上分隊。圖／台南市府提供

台南市今日新增23名COVID-19確診個案，佔全國總病例數1％，市長黃偉哲在記者會中強調，不放棄疫調，會努力找出感染源、阻斷社區風險。他也表示希望市民疫苗打好打滿，台南昨天接種疫苗數為10915劑，並持續積極聯繫中央爭取疫苗。

國際獅子會300-D1區台南市博愛獅子會2021~2022年度會長蔣文清暨全體獅友，在市議員王錦德協助下，今天捐贈台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊救護車1輛，價值398萬元，由市長黃偉哲代表受贈，供緊急傷病患到院前急救使用，車身的巴騰堡格紋，也能有效提醒用路人注意。

黃偉哲以近日北部2歲男童病重去世非常不捨，那時候說call了3個小時救護車沒到，有時是生死有命富貴在天，但是醫護人員、做緊急救護的，就有責任盡人事，他要求台南市消防局所有的救護同仁，不能夠發生在北部縣市那種call了3小時沒有辦法到，不管是現在的疫情，還是將來可能有爆發更多、更嚴重的疫情，都不容許。

黃偉哲說今天全國2386位確診，台南市23位確診，佔全國1%的確診人數，可是台南人口占全國的8%。代表市民朋友們大家都很用心做好防疫，接下來疫情真的不敢樂觀，但是大家防疫的決心還是一定要守、盡量守，能夠守得住越久，那表示病毒它致命的機會越低。

黃偉哲表示，Omicron病毒死亡率比較低，但感染率很強，很容易感染，中重症比較少。如果真的發生比較大的流行，有專家說10%的人口，有專家說要30%的人口，以最低的人口10%來講，台灣有230萬人感染。一天爆1萬個要爆230天才爆得完，那真的是一場惡夢。所以拜託大家打疫苗，趕快去打，口罩也戴好。

博愛獅子會今天捐贈救護裝備齊全的救護車消防局給台南市消防局山上分隊，市長黃偉哲代表接受。圖／台南市府提供
博愛獅子會今天捐贈救護裝備齊全的救護車消防局給台南市消防局山上分隊，市長黃偉哲代表接受。圖／台南市府提供

台南 黃偉哲 疫苗

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