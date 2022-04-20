嘉市這處地下停車場超慘 流標14次多1億仍無人投標

嘉義市政府以前瞻計畫新建崇文國小地下停車場，因應物料漲，追加1億1200多萬預算，仍累計14次都無人投標，議員今天要求徹底檢討原因；市府交通處長鄭君健答詢，採「連續壁」工法門檻較高，需專業廠商，另已將樹木移植工程分開招標，全案月底再次上網公告。

市議員鄭光宏今質詢，嘉北國小、崇文國小、義昌公園3個地下停車場建設案2019年底核定，兩度追加2億多元預算，總工程經費達10億3068萬元，嘉北、義昌陸續決標，唯獨崇文國小案從3億2728萬元增至4億4000萬後，仍流標6次，總計14次連1家廠商都沒來投標過。

「目前掌握預算應不是問題！」鄭君健答覆，崇文國小的地下水位較高，須做連續壁工法，技術門檻高、要專業廠商，廠商私下告知標案包含要移植地面近50棵樹，因春季移樹較適合，怕影響工期，市府決定另招標移植工程。

鄭光宏也說，全國都受物料成本漲、缺工缺料，但公共工程委員會統計去年公共建設決標率平均達9成、預算執行率也達95.87%，影響仍是少數，透過工務處、公共工程會協助，早日找出流標原因。

市府交通處表示，崇文國小地下停車場設於垂楊路側，257車位、結合家長接送功能，出入口在兩旁的國華街、吳鳳南路；地上近50棵樹木將移到校園其他處，此標案下周進入二階段評選程序。