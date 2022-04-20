影／母親節不煩惱 台南「感恩慈暉情」議會廣場連3周有活動

台南市議會與市府合辦「感恩慈暉情」系列活動，議長郭信良指出，今年與市府共同主辦的「感恩慈暉情」系列活動較去年更為豐富，從4月23日起一連3周周末在議會廣場都有活動，尤其4月29日到5月1日這3天晚上分別邀請到慈濟高中、永仁高中與舞動生活舞蹈教室、奇美曼陀林樂團A團演出，場場精采，不容錯過。

郭信良表示，4月29日感恩音樂會集結慈濟高中合唱團、打擊樂團、手語團、弦樂團及舞蹈團，國小、國中及高中部的學生都出動了，十分令人期待。4月30日舞蹈表演由永仁高中國中部舞蹈班擔綱，穿插舞動生活舞蹈教室的小小孩芭蕾舞演出。5月1日邀請到奇美曼陀林樂團A團壓軸演出，水準更是無庸置疑。

除了上述表演，4月23、24日先由街頭藝人打頭陣，演唱大家耳熟能詳的歌曲。5月7、8日下午4點開始，議會廣場有崇正基金會辦理的府城素食啤酒市集，這兩天晚上同樣有音樂饗宴，母親節不必煩惱如何慶祝，到議會廣場前乘著晚風，輕鬆享受美食、欣賞音樂。

另外，4月23日至5月2日，議會大廳還有李玉婷、林宜潔兩位藝術家的《尋見》畫展，一次滿足媽媽們對藝術的愛好。鑑於近來新冠肺炎確診案例增加，郭信良強調議會已做好防疫準備，表演者會全程配戴口罩，需脫口罩的演唱者則會在當日先快篩，民眾可安心前來共度母親節。