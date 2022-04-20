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影／母親節不煩惱 台南「感恩慈暉情」議會廣場連3周有活動

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府和議會合辦感恩慈暉情活動將加強防疫。記者吳淑玲／攝影
台南市府和議會合辦感恩慈暉情活動將加強防疫。記者吳淑玲／攝影

台南市議會與市府合辦「感恩慈暉情」系列活動，議長郭信良指出，今年與市府共同主辦的「感恩慈暉情」系列活動較去年更為豐富，從4月23日起一連3周周末在議會廣場都有活動，尤其4月29日到5月1日這3天晚上分別邀請到慈濟高中、永仁高中與舞動生活舞蹈教室、奇美曼陀林樂團A團演出，場場精采，不容錯過。

郭信良表示，4月29日感恩音樂會集結慈濟高中合唱團、打擊樂團、手語團、弦樂團及舞蹈團，國小、國中及高中部的學生都出動了，十分令人期待。4月30日舞蹈表演由永仁高中國中部舞蹈班擔綱，穿插舞動生活舞蹈教室的小小孩芭蕾舞演出。5月1日邀請到奇美曼陀林樂團A團壓軸演出，水準更是無庸置疑。

除了上述表演，4月23、24日先由街頭藝人打頭陣，演唱大家耳熟能詳的歌曲。5月7、8日下午4點開始，議會廣場有崇正基金會辦理的府城素食啤酒市集，這兩天晚上同樣有音樂饗宴，母親節不必煩惱如何慶祝，到議會廣場前乘著晚風，輕鬆享受美食、欣賞音樂。

另外，4月23日至5月2日，議會大廳還有李玉婷、林宜潔兩位藝術家的《尋見》畫展，一次滿足媽媽們對藝術的愛好。鑑於近來新冠肺炎確診案例增加，郭信良強調議會已做好防疫準備，表演者會全程配戴口罩，需脫口罩的演唱者則會在當日先快篩，民眾可安心前來共度母親節。

市長黃偉哲市長表示，去年受到郭信良議長號召，與議會合辦母親節活動，得到廣大迴響，每場都有上千人參加；今年再度辦理活動，表演節目雖然有所不同，但對媽媽的崇敬之意不變，而且這些活動有別於傳統模範母親表揚，是慶祝母親節的另一種選擇，希望大家懷抱著孝順的心，與媽媽一起來看表演。

台南市感恩慈暉情活動記者會，奇美曼陀林樂團長現場演出。記者吳淑玲／攝影
台南市感恩慈暉情活動記者會，奇美曼陀林樂團長現場演出。記者吳淑玲／攝影

郭信良 樂團 母親節

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