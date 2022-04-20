絲瓜粥、竹筍包免費嚐 4月底斗南公所邀民眾下田採絲瓜

雲林縣斗南鎮是絲瓜重要產區，產量占全台3成，4月至6月是絲瓜產季，斗南絲瓜鮮甜可口，價格卻長期不好，從剛出產每台斤50元，再來一路下跌，去年曾跌到每台斤10元，讓農民血本無歸。為行銷斗南絲瓜，打出知名度提高價格，斗南鎮公所將在本月30日舉辦「絲情瓜意 竹夢斗南」活動，將斗南農特產行銷出去。

鎮長沈暉勛說，斗南絲瓜品質好，但知名度不夠，無法賣到好價錢，本月30日在將軍里大松集貨場對面絲瓜田，熱鬧舉辦「絲情瓜意 竹夢斗南」活動，希望民眾一起下田體驗採絲瓜樂趣，同時也有試吃活動，提供1000份免費絲瓜粥及筍仔包，讓大家品嚐鮮甜絲瓜及竹筍，提升斗南農產知名度。同時也請大家做好防疫，在戶外空曠絲瓜田要保持社交距離。

農經課長李秉容說，當天除了有好吃的絲瓜粥及竹筍包，也有好玩好逛的農遊市集；現場募捐發票活動，備有600株樹苗供民眾以發票兌換，每人最多可換3株。同時公所也舉辦「絲情畫意」寫生比賽，邀請小朋友一起來絲瓜田寫生，將田原風光保留在畫紙上。

大松絲瓜班長劉健名說，今年絲瓜受天氣影響較慢熟，最近開始採收一直到6月底都是絲瓜產季，斗南絲瓜「大松一號」果色綠、大小適中，最受市場青睞。公所農經課表示，斗南鎮絲瓜產量占全台3成，產區集中在東南邊將軍里、阿丹里，絲瓜價格隨產量波動，上周每台斤50元，本周每台斤約40元。