癱瘓阿全用嘴控滑鼠創作歌曲不輟 搖滾音樂夢不是夢

38歲李振全有歌手夢，從國中迷上音樂，並創作歌曲，大學玩樂團，10年前與唱片公司簽約要出專輯卻因酒駕自撞受重傷癱瘓，歌手夢碎。走過低迷，在朋友鼓勵下學習用嘴控滑鼠創作音樂，2年前獨立發行第一張專輯《Move On》，最近再完成第二張專輯《一路青年》，23日要在台南市涴莎藝術展演中心發表，他期待專輯能獲得喜愛。

李振全國中時期接觸吉他後愛上音樂，夢想能成為創作歌手，國三就開始創作歌曲，高二參加MTV台學生飆唱賽，演唱自己創作的歌曲獲得第2名，上了美和應用科大後玩樂團並持續創作，參加山葉熱音大賽拿下冠軍。

畢業後除了繼續創作，玩樂團，並兼任健身教練，28歲那年，已和唱片公司簽約，要出專輯，卻在與同事聚餐後酒後騎車，自撞路樹，造成頸椎受傷而癱瘓，頓時歌手夢跌入深淵。5、6年的時間，李振全自憐自艾，處在人生低迷，但朋友鼓勵他用嘴控滑鼠學習音樂軟體，創作歌曲，讓他找到方向。

經台南大學、崑山科大的協助，他開始用嘴控滑鼠學習音樂軟體，在友人的協助下，一首首音樂浮現腦海，兩年前獨立發行首張專輯《Move On》，今年再創作多首歌曲，第2張迷你專輯《一路青年》4月23日將在涴莎藝術展演中心發表並演出。

前亞洲餐旅校長書國範表示，李振全是他太太任教大成國中的學生，阿全的媽媽王繐瓊在阿全小時候就和丈夫離異，獨立扶養3名孩子，這段期間看到她為照顧孩子的付出，令人動容，涴莎藝術負責人也看到年輕人的努力，鼓勵阿全再奮進，免費提供場所演出。

阿全說，因病痛的關係，心情也有起伏，創作歌曲過程也會有關卡，必須要克服不開心，才能再創作。感謝母親的照顧及朋友的陪伴與鼓勵，希望能在再創作更多歌曲。也會把自己酒後開車造成癱瘓的故事。透過演講告訴更多學生，要珍惜生命，不能酒後開車。