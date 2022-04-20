疫情嚴峻避免跨境活動 嘉縣全國性草草戲劇節活動延期

嘉義縣春天節慶活動「草草戲劇節」，原定30日至5月1日登場，因連日本土確診人數破千，疫情延燒，每年活動有近萬人參加，為避免跨域移動增加疫情蔓延，活動延期，原定明天記者會取消，活動辦理日期另行公告，預購票券辦理退票，請洽阮劇團（05）2255898。

嘉縣表演藝術中心說，中央疫情指揮中心今天公布新增2386本土病例，確診人數擴及全台，雖活動進入最後籌備期，經多方評估考量，為使觀眾能在最好與安全環境，參與精彩草草戲劇節，避免來自各地民眾聚集跨域傳播，保護觀眾健康，決定延期。