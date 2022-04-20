雲縣西螺福興宮文物館今啟用 25件文物輪番亮相

雲林縣西螺福興宮文物館啟用！福興宮成立306年歷史悠久，收藏許多珍貴古文物，自2015年起福興宮積極推動文物保存，現有25件文物獲法定古物文化資產認定。2018年文化部與雲林縣政府支持維護修復計畫，福興宮著手籌設「西螺媽祖太平媽文物館」，今天文物館正式揭牌啟用，常態性展覽文物4件，其餘不定期輪流展示。

執行長林汝靜說，為保存珍貴古文物，2015年起福興宮自費聘請逢甲大學文物普查團隊，著手進行宮藏文物保存與研究，至今已有6案25件文物獲得法定古物的文化資產身分。雲林縣首件國家重要古物的「好義從風」匾，雲林縣一般古物「莫不尊親匾」、「太平媽南投陶香爐」、「翹首供桌」，4件文物常態性展覽在文物館內，其他文物像「鎮殿觀音佛祖暨脇侍善才蓮女」、「十八羅漢群像」等不定期輪流展示，供奉於祭拜空間中可入內參拜。

文化部政務次長蕭宗煌說，2018年文化部文化資產局與雲林縣政府共同支持，推動古物維護修復計畫，由福興宮籌設「西螺媽祖太平媽文物館」，並提升文物展藏保存設備。今文物館落成，由內政部長徐國勇、文化部政次蕭宗煌及文資局副局長吳華宗、立委劉建國、副縣長謝淑亞等人為文物館進行揭牌儀式。

福興宮新書分為3類共6冊，第1類古文研究專書共有4冊，採一物一書方式重新彙整，介紹福興宮藏國家重要古物與縣內古物，由逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯主編，開台灣宗教套書首創；第2類是福興宮歷史與文物集粹圖文專輯。