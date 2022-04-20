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全國最多 南市6人獲全國模範勞工今市府表揚

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市今舉行全國模範勞工表揚典禮，今年有6人獲獎全國最多。記者謝進盛／攝影
台南市今舉行全國模範勞工表揚典禮，今年有6人獲獎全國最多。記者謝進盛／攝影

台南市今舉行全國模範勞工表揚典禮，市長黃偉哲除與6名當選人開心合影留念，並致贈南市特色紀念品，另頒發「勞工楷模」匾額，肯定在基層默默犧牲與奉獻。

今年南市獲選為全國模範勞工名單如下，南市電氣業職業工會蘇竣明、木工業職業工會吳冠紳、不動產經紀人職業工會張桂芬、外燴服務工作人員職業工會蔡裕峰、服飾設計職業工會李仁耀、統一企業公司劉家銘。

黃偉哲表示，全台有51名勞工榮獲全國模範勞工，南市6人是全國最多，今先由台南市政府表揚，之後勞動部也會公開表揚。

勞工局長王鑫基表示，模範勞工中職業勞工組吳冠紳，從事木工之餘，持續精進自身技藝，除取得裝潢木工職類乙級技術士證、家具木工職類乙級技術士證等，在多項職能競賽中表現傑出，如106年參與全國職場達人盃技能競賽榮膺「室內裝潢創作職類」第一名，另外參與工會愛心志工服務，為弱勢勞工修繕房屋。

工會領袖組李仁耀，是南市服飾設計職業工會理事長，辦理包括「創意服飾打版實務班」、「In染造型創作班」、「服裝實務製作進階班」、「上衣時尚版型班」等，並且參與人才發展品質管理系統(TTQS)訓練機構版，獲2銅2銀成績及參與「2020年國家人才發展獎」榮獲最高榮耀。

企（產）業勞工組劉家銘，任職統一企業新市廠，該廠是南市安全衛生登錄家族（簡稱安衛家族）核心企業，與相關事業單位共組新安樂活安衛家族，以大廠帶小廠方式，提升職安衛生業務水平。

台南 黃偉哲

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