斗六後站一處柏油路面高溫達170多度 疑電路異常有漏電所致

雲林斗六後火車站武昌路及慶生路口一處柏油路面，昨晚冒出不明白色煙霧，且聞起來有臭氣，相關單位第一時間到場處置，環保局副局長黃富義等人今天再度前往查看，經量測，高溫的手孔蓋一度達170多度，台電調查判定可能是回填土不明物體發熱，不過環保局人員發現疑有漏電情況，不排除是電路異常。

雲林縣政府1999縣民專線昨晚獲民眾通報，斗六後火車站一處路面竄出白色煙霧附加異位，縣府工務處、消防局、環保局、水利處、欣雲瓦斯公司及台電等單位，都派員到場處理。

經環保局及瓦斯工程師使用五用氣體探測器、702氣體偵測器及雷射光譜儀等，未測到異常反應與任何數據，由於異常路面下方是台電公司管線所在位置，台電配合低壓斷電，開挖附近2處手孔，內纜線及接頭無異樣、地下低壓管路埋深約90公分，標示帶清晰可見未受破壞，變壓器二次側電流皆正常。

不過手孔附近的管路上方及周遭路基回填土，經消防單位測量，溫度有80度，台電表示，孔內導線反而受導熱達60度，研判非電力導線異常，疑是路基回填土中的不明物體所致，環保局將化驗成分。