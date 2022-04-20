斗六後站一處柏油路面高溫達170多度 疑電路異常有漏電所致

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六後火車站武昌路及慶生路口一處路面，昨晚冒出不明白色煙霧，且聞起來有臭氣，相關單位連日到場處置查看。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六後火車站武昌路及慶生路口一處路面，昨晚冒出不明白色煙霧，且聞起來有臭氣，相關單位連日到場處置查看。記者陳苡葳／翻攝

雲林斗六火車站武昌路及慶生路口一處柏油路面，昨晚冒出不明白色煙霧，且聞起來有臭氣，相關單位第一時間到場處置，環保局副局長黃富義等人今天再度前往查看，經量測，高溫的手孔蓋一度達170多度，台電調查判定可能是回填土不明物體發熱，不過環保局人員發現疑有漏電情況，不排除是電路異常。

雲林縣政府1999縣民專線昨晚獲民眾通報，斗六後火車站一處路面竄出白色煙霧附加異位，縣府工務處、消防局、環保局、水利處、欣雲瓦斯公司及台電等單位，都派員到場處理。

經環保局及瓦斯工程師使用五用氣體探測器、702氣體偵測器及雷射光譜儀等，未測到異常反應與任何數據，由於異常路面下方是台電公司管線所在位置，台電配合低壓斷電，開挖附近2處手孔，內纜線及接頭無異樣、地下低壓管路埋深約90公分，標示帶清晰可見未受破壞，變壓器二次側電流皆正常。

不過手孔附近的管路上方及周遭路基回填土，經消防單位測量，溫度有80度，台電表示，孔內導線反而受導熱達60度，研判非電力導線異常，疑是路基回填土中的不明物體所致，環保局將化驗成分。

黃富義表示，據資料顯示，該處近年未曾使用再生粒料回填，存檔紀錄已是30年前的資料，經確認材料為一般柏油基石土方，仍會進一步檢測是否含有其他物質；另台電目前已拉出孔蓋內線圈並逐段檢查，進一步釐清原因。

雲林斗六後火車站武昌路及慶生路口的異常路面，下方恰是台電公司管線位置，台電配合低壓斷電，開挖附近2處手孔，並拉出線圈逐段檢查，釐清原因。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六後火車站武昌路及慶生路口的異常路面，下方恰是台電公司管線位置，台電配合低壓斷電，開挖附近2處手孔，並拉出線圈逐段檢查，釐清原因。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府相關單位人員使用儀器量測異常路面數值。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府相關單位人員使用儀器量測異常路面數值。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六後火車站武昌路及慶生路口一處柏油路面手孔溫度一度高達172度。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六後火車站武昌路及慶生路口一處柏油路面手孔溫度一度高達172度。記者陳苡葳／翻攝

台電 火車站 斗六

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