頑皮世界野生動物救傷中心揭牌 助添保育量能

位於台南市學甲區的頑皮世界動物園野生動物救傷中心今天揭牌，將配合市府執行野生動物救傷醫療與收容工作，就近協助需要救護個案，讓野生動物可儘快重返棲地。

頑皮世界野生動物園上午舉辦野生動物救傷中心揭牌儀式，由台南市長黃偉哲與頑皮世界總經理張維銘等人主持，並進入中心內參觀軟硬體設施運作情形。

黃偉哲致詞表示，野生動物救傷工作需要投入大量人力與經費，政府每年投入野生動物救傷成本，平均每隻約新台幣2萬到3萬元，而且需要醫療及收容安置場所支援，救傷又屬非營利性質工作，願意投入民間機構相當少。

黃偉哲指出，頑皮世界野生動物園願意配合政府成立野生動物救傷中心，實屬難得，市府已向中央爭取預算20萬元，獎勵民間團體對推動野生動物保育貢獻，希望公私協力合作，與國際接軌，一同守護野生動物。

張維銘表示，頑皮世界自2020年底至今陸續投入數千萬元資金打造動物醫院，除了負責治療園區動物外，也接受政府委託，協助救治因自然環境變遷或人為開發造成傷害的野生動物，希望能為原生動物保育盡一份心力，讓台南不只是人類最適合居住的城市，也是野生動物們能安心棲息的地方。

台南市政府農業局長李建裕表示，台南市每年野生動物救傷數量約2290隻，主要物種為鳥類、哺乳類、爬蟲類、兩棲類，其中鳥類約占93%最多。野生動物救傷需要良好的照護機構，才能協助儘快重返山林，無法野放的也能獲得良好照顧。