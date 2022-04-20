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南市公幼入園統一電腦抽籤 非營利幼兒園也納入

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公立幼兒園入園今年採全市電腦抽籤，非營利幼兒園也納入。記者鄭惠仁／攝影
台南市公立幼兒園入園今年採全市電腦抽籤，非營利幼兒園也納入。記者鄭惠仁／攝影

台南市公立幼兒園去年起採全市電腦抽籤，除讓家長方便、學校行政作業簡化，也兼顧防疫，廣受好評，今年續採統一抽籤，非營利幼兒園也納入，26日登記截止，28日第一次抽籤。

教育局表示，今年再增公幼42班691名，非營利幼兒園2班60名，持續擴充平價教保服務量能，目前廣義平價公共化比率已達7成，公幼入園平均錄取率達8成，預期今年錄取率將再提升。

副市長戴謙表示，公共化幼兒園招生資訊E化，資訊公開透明，民眾能隨時掌握招生狀況，且目前疫情升溫，改變以往家長需至園現場等候抽籤的作業模式，也兼顧公正客觀、資訊透明，也減少群聚機會。

教育局長鄭新輝指出，去年防疫超前部署首創以線上直播方式進行抽籤，今年正式進入全市統一採電腦化抽籤，且9所非營利幼兒園也申請電腦化招生作業。

他表示，自110學年度起，增列3類優先入園對象後，今年再將經社政主管機關安置的幼兒及仍在園幼兒的兄弟列為第二優先入園對象，並刪除育有3名 (含)以上子女家庭的幼兒4足歲的限制，保障弱勢家庭及偏鄉學生受教權益。

111學年度第一次及第二次登記入園抽籤規畫為4月28日及5月6日上午9時啟動電腦抽籤作業，家長可事前至南市公幼非營利幼兒園新生入園管理系統查詢各園可招收名額以擇定辦理登記報名，並於第一次登記入園抽籤當天觀看直播實況。

幼兒園 公幼 直播

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