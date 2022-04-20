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台南麻豆今起連開2條國道快速公車 橘14免費搭乘1個月
台南市政府打造麻豆轉運站為國道公車快捷轉運站，今連開「橘13」（麻豆-台南）及橘14（麻豆-南科）」國道路線，首月除橘13一律50元優惠，刷卡更只要24元，橘14免費搭乘，鼓勵鄉親來體驗便捷路線。
市府交通局上午在麻豆轉運站舉辦首航典禮，其中，橘14線在市議員林志展等人爭取下促成，市長黃偉哲表示，麻豆位於溪北交通樞紐，規劃快速公車系統，2013年規劃幹線公車、2015年整建麻豆轉運站、2019年開通橘9-1高鐵快速公車，今再增加2條行駛國道的橘13橘14上路，麻豆國道快速公車也有3條。
交通局局長王銘德簡報時說，橘13由麻豆轉運站出發，經國道1號至市區下大灣交流道與小東路後抵達台南轉運站，路線約28公里，行車約30至40分鐘；橘14路線亦由麻豆轉運站為起點，經國道1號後下安定交流道與安定許中營、中榮里等地區後進入南科園區，終點為南科實中，路線單趟里程為26公里，行車時間約35至45分鐘，兩條路線均利用高速公路的快速直捷特性，提供麻豆往返市區及南科，兼顧行車效率及民眾需求。
王銘德表示，橘13班次規劃每日42班次，橘14班次規劃每日16班次，皆配合民眾通勤通學時間規劃，今後麻豆將有完整快速公車路網，連絡嘉義高鐵、南科、台南市區，形塑快捷公共運輸的新樞紐。
台南市公共運輸處處長吳俁之表示，路線上路首月(4月20日至5月19日)交通局與漢程客運共同推出搭乘優惠，「橘13」麻豆往返臺南地區原現金最高89元，上路首月一律銅板價50元(刷卡再省26元)，台南地區(臺南轉運站至漢聲電台)區間免費；「橘14」麻豆至南科實中原本現金最高59元(刷卡再省26元)，首月全線免費搭乘，歡迎多加利用。
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