追上六都規模！台南市體育局7/1升格 將設3科增人力

台南市議員李宗翰在議會教育局工作報告時關切體育局成立進度，教育局議會答詢時表示，台南市體育局組織自治條例已經通過，今年7月1日成立，是台南市體育運動發展邁上另一個新里程碑。

目前六都中，台北、台中、高雄都有體育局，只有台南、新北沒有，新北的體育處人力卻是體育局的規模，台南市體育局升格可望增加人力，全力籌辦明年全國運動會。

教育局表示，體育處將於2022年7月1日升格為體育局，將增加3科，包括「運動設施及產業」、「競技運動及學校體育」、「全民運動」將成為體育政策推動的鐵三角，台南市也將是六都中唯一將學校體育及社會體育整合的城市，讓學校運動人才的培育，能夠無縫接軌至菁英運動選手培訓，同時透過普化運動的推展，深耕學生規律運動的習慣。

教育局長鄭新輝說，體育局法制作業程序依期程規劃，體育局組織規程及編制表訂定以及體育處組織規程及編制表廢止，已依規定送議會查照，後續將配合本府組織自治條例，函送行政院備查後，併將教育局及體育局組織規程等自治規則，函送銓敘部轉考試院核備，以完備法制程序。

體育處表示，體育局辦公場所規劃以現有辦公空間進行擴充，相關辦公空間已盤點完竣，並完成整體空間規劃，至周遭環境部分，永華體育園區（含竹溪園區）及新營體育園區占地約51公頃，其中竹溪右岸及左岸已由體育處接管。

另2022年已編列永華體育園區、竹溪園區及新營體育園區等環境清潔維護費，將責請廠商加強辦理廁所清潔、垃圾分類回收、落葉灑掃、排水清淤、草坪及整理花木植栽修剪及澆灌等，駐衛警每日早中晚至少全區巡邏3次，以維護機關設施安全及環境整潔。

另關於南市體育選手培訓、體育場館設施改善等，體育處表示，已盤點各運動場館整修需求，今年獲得教育部核定前瞻二期計畫經費計7.6億元。

其中包含2023年全國運動會競賽場館整修計畫計14處、全民運動館興建計畫計2處及既有運動場館整修計畫計11處，目前各運動場館刻正進行設計規劃中，預計2022年至2025年陸續完工。另一方面，在各興（整）建運動場館也將納入各項無障礙設施設備，以優化身障朋友之運動空間。

體育處也將持續盤點各運動場館現況及興（整）建需求，爭取預算優化國平路溜冰場及忠孝網球場，也將持續統合中央民意代表之力量爭取射箭場等運動場地之興建計畫，以期提供選手及民眾更完善的訓練及運動空間。