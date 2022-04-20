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抗疫嘉義縣設社區心理衛生中心關懷專線 公布抗壓力5招

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局設社區心理衛生中心專線:（05）3621150，陪伴鄉親度過疫情壓力，提醒民眾運用「安、靜、能、繫、望」五招抗壓。記者魯永明／翻攝
嘉義縣衛生局設社區心理衛生中心專線:（05）3621150，陪伴鄉親度過疫情壓力，提醒民眾運用「安、靜、能、繫、望」五招抗壓。記者魯永明／翻攝

本土疫情燒不停，民眾憂心加遽，嘉義縣衛生局設社區心理衛生中心專線:（05）3621150(選到您一一為您)，陪伴鄉親度過疫情壓力，提醒民眾運用「安、靜、能、繫、望」五招抗壓。　

疫情高漲，民眾情緒隨疫情起伏不定波動，為安撫縣民不安焦慮情緒，社區心理衛生中心進駐各職別專業人員，心理輔導員提供民眾心理諮詢服務，社區關懷訪視員家訪提供心理支持，護理師提供醫療衛教。

隨著社區傳播風險提高，衛生局提醒民眾運用「安、靜、能、繫、望」五招抗壓：安 (safety)：促進安全，保持社交距離，宴席避免逐桌敬酒敬茶，戴口罩、勤洗手，自我健康監控，保護自己與他人，安全最重要。

靜 (calming)：保持平靜鎮定、深呼吸、放鬆並維持正向思考；能(efficacy)：提升效能，安排活動轉移注意力，找回自我控制感；繫(connectedness)：保持聯繫，使用線上關懷取代實體見面，維持與外界溝通；望 (instilling hope)：擁抱希望，遠離負向思考。

衛生局說，疫情以來，主動關懷居家檢疫民眾4119人次，線上CALLIN諮詢電話服務共4120人次，民眾如有症狀、不適或其他防疫問題，請撥打1922，若有心理需求請撥打1925或社區心理衛生中心專線（05）3621150。

衛生局 疫情 社交距離

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