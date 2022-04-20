本土疫情嚴峻 朴子市樂齡長輩手作祈福鳳船獻媽祖祈福

媽祖誕辰將近，嘉義縣朴子市配天宮後天將舉行遶境遊行，市長吳品叡邀請新寮里長陳貞潔指導樂齡手作班，完成祈福鳳船，長3公尺、寬1.5公尺，在疫情嚴峻下，敬獻祈福鳳船向樸仔媽祝壽，祈求疫情消散。

樸仔媽是朴子大多數民眾信仰，一年一度媽祖聖誕更是一大盛事，去年媽祖誕辰，樂齡學院樂齡手作班學員，在新寮里長陳貞潔指導下完成祥鳳船，參與學員將自己的信念及對媽祖虔誠奉獻，一點一滴細心製作完成，並將成品敬獻配天宮，媽祖誕辰前展現參拜信徒欣賞。

今年，朴子市長吳品叡秉持去年信念，再次邀請新寮里長指導樂齡手作班，完成祈福鳳船，長3公尺、寬1.5公尺，里長陳貞潔巧思設計，來自配天宮紅花白花求子祝好孕的概念，在鳳船上放置紙紅花與白花。

手作祈福活動，集結長輩，結合樂齡精神及發揮善念，很多去年參加的長輩得知今年要再製作鳳船，相當開心，再來參加，因為集體創作過程中，心靈覺得很平靜，可以盡心力對媽祖表達敬意，感到很有意義。