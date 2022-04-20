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食農教育法通過 嘉縣開發在地化課程、設教育資源中心
立法院昨天三讀通過「食農教育法」，賦予食農教育法源依據和預算，嘉義縣府教育處、嘉縣農會總幹事黃貞瑜及青農都開心法案通過，縣府已超前部署，開發食農在地化課程及教材，去年成立食農教育資源中心。
教育處說，106學年度整合各項資源推動食農教育，透過辦理教師增能研習、開發全縣食農在地化課程及教材，補助學校依在地特產設置食材園圃及建置示範學校、引進青農到校教學、辦理食農教育博覽會等計畫，達成嘉縣食農教育「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」的三大推動目標。
因應食農教育法通過，縣內目前已有超過70%的國中小校園設置農作體驗園圃，因應農委會推行食農教育學習體驗和實作活動場域，另外，相關各項成果及教學設計，公告在嘉縣食農教育網，可以提供各校推動在地化食農教育概念架構，以利教師融入各領域教學參考。
去年5月1日，嘉縣食農教育資源中心在鹿草國小揭牌，建立教學分享平台、彙整各校成果，整合各方資源，發揮資源提供、計畫整合、成果分享功能，扎根學生食農教育，讓民眾看見農民不斷創新能量，實現農工大縣。
縣長翁章梁說，嘉縣農業大縣，種植物產豐富，許多國中小結合非營利組織、農會、社區組織、農業生產者團體等，整合各界資源推動食農教育，在校內建置園圃種植在地特產作物，讓孩子體會土地孕育萬物重要及作物生長不易，養成食農教育「感恩土地」及「謝謝食物」的素養。
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