比噍吧年更早！被遺忘的台南抗日事蹟 地方盼設紀念碑

台南楠西龜丹溫泉上游有間不起眼小廟「鐵谷山宮」，祭拜抗日烈士方大戆、劉德杓及陳荷，除外界罕知還常誤與1915年玉井噍吧年事件混為一談。前台南縣長蘇煥智等人日前踏勘後希望增設紀念碑，讓後輩更認識這段歷史。

西拉雅國家風景區管理處表示，評估增設紀念碑，面積約0.25公頃，為國有財產署管理土地，為服務遊客，建議增設簡易休憩空間、解說設施等，惟用地涉及民間承租，須再與社區協調及管理意願。

據指出，楠西區龜丹鐵谷山放廣坪，因山勢險要，易守難攻，是當年抗日義勇軍團紮營區，而方大戇是玉井後堀仔溪旁河埔仔庄人，劉德杓是湖南長沙人，曾任清廷台東州官員後山各軍副統領，後滯台抗日，陳荷是嘉義民雄人，劉德杓、陳荷組抗日義勇軍，1899年3月以鐵谷山放廣坪為基地，曾駐紮千人，由方大憨擔任總指揮，劉德杓任元帥兼參謀，陳荷任副元帥。

該義勇軍多次伏擊日軍警，曾攻克嘉義廳後大埔派出所、日本辦務署、擊潰日警大隊長本莊春次郎所率300名員警，與日方周旋多年，最後不敵日軍大砲轟炸1902年2月遭平定，方大憨、劉德杓和陳荷先後都殉職。

據指出，當時由玉井壯丁團清運死屍逾千具，安葬在楠西龜丹董紫腳，後人稱「千人墳」。

據悉，相關抗日文獻甚少提方大戇鐵谷山抗日事件，前台南縣長蘇煥智直呼可惜，本月4日與前立委許忠信及玉井、楠西一些歷史同好踏勘當年抗日路線。

蘇煥智表示，當年抗日史，惜隨著耆老過世，許多年輕一輩都不知道，如能找到「抗日旗地」石碑詳細發現地，可向中央爭取設置紀念碑，推動登山步道，規畫到抗日旗地，營造多元歷史觀光特色。

文史工作者許獻平訪查，鐵谷山宮創建1979年，主祀方府千歲、劉府元帥、陳府三元帥及福德正神，分別為方大戆、劉德杓、陳荷，日據明治34（1901）、35年（1902）戰死鐵谷山。放廣坪基地鐫刻「抗日旗地」石碑，1984年底出土，後移置鐵谷山宮前迄今。 台南楠西龜丹溫泉附近「鐵谷山宮」，祭拜抗日烈士方大戆、劉德杓及陳荷，外人罕知。圖 ／蘇煥智提供 方府千歲、劉府元帥、陳府三元帥分別為抗日烈士方大戆、劉德杓及陳荷