雲林這處柏油路遇雨有異味又冒白煙 可能原因曝光
雲林縣政府1999今晚8時許接獲斗六鐵路派出所通報，有民眾發現斗六市後火車站前武昌路、慶生路口一處路面冒出不明白色煙霧，聞起來有臭氣，消防局、環保局等多個單位均派員到場處理，未發現異狀，初判可能是台電公司管線問題，已斷電並進一步調查。
今天晚間8時許，有民眾目擊稍早因下雨，路面有產生煙霧，且有聞到些許瀝青異味，縣府工務處長汪令堯會同斗六派出所、環保局及消防局和天然氣公司等人員趕抵現場處理，並拉警戒線維護安全。
經查，武昌路及慶生路交叉口地板高溫，達60至70度，但未有異味及任何煙霧，人員陸續使用五用氣體探測器、702氣體偵測器及雷射光譜儀等，也都未有異常反應與測得任何數據。
由於異常路面下方非天然氣管線位置，現場人員初判是台電公司管線所在位置，已請台電公司派員至現場查察，目前現場已斷電，將進一步釐清是否為電路異常所致。
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