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影／南市消防五大隊號召企業學CPR、AED 招募企業義消
台南市消防局第五大隊下午結合台南市永康科工區廠商協進會，到區內宣導示範「CPR+AED」互相結合急救知識，號召企業派員學習，希望推廣到所有企業，並招募有志之士加入台南義消行列。
五大隊組長何俊利表示，為使學習更有效率並增加趣味，訓練使用消防局配發「新型模擬安妮」，透過機器判讀按壓有無符合標準：壓胸深度至少5公分，頻率每分100-120下，按壓越準確，頻率越好，分數則越高，平板上的小車子就越早到達終點進而獲勝。
企業參訓人認真學習，分組競賽過程激烈，獲勝者得到消防單位贈送精美禮品。
因疫情日趨嚴峻，訓練及競賽過程所有人全程戴口罩、消毒並保持社交距離，操作成績透過平板投影在大螢幕上，避免聚集降低群聚風險。
五大隊組長蔡承諭表示，活動中也介紹加入義消新進人員訓練，平時常訓內容，人身保障，包括保險、互助金、子女獎學金等，及執勤環境、經驗，鼓勵有志人士加入義消行列，鼓勵企業主讓員工甚至自身成為義消，讓場所安全更有保障，提升火災初期應變效率。
消防局長李明峯表示，企業社會責任已是檢視企業經營成功與否的主流意識，以積極具體行動救人，致力學習心臟疾病急救能力，就是盡到企業社會責任的方式；依歷年案例顯示，員工初期應變得宜，真的能夠大幅減少災害損失，五大隊的CPR+AED及企業義消宣導，就是為為確保民眾安全。
五大隊長鄭誌峰表示，推廣CPR+AED及企業義消一直是重要課題，這次宣導結合永康科工區企業並獲理事長柯武郎支持，大隊所屬高級救護隊及永康分隊教官推廣急救技能及企業義消的觀念，落實能自救救人的概念，提升心臟停止民眾存活率，企業不幸發生火災時，也能第一時間壓制災害，將人命財產損失降到最低。
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