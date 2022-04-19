影／南市消防五大隊號召企業學CPR、AED 招募企業義消

台南市消防局第五大隊下午結合台南市永康科工區廠商協進會，到區內宣導示範「CPR+AED」互相結合急救知識，號召企業派員學習，希望推廣到所有企業，並招募有志之士加入台南義消行列。

五大隊組長何俊利表示，為使學習更有效率並增加趣味，訓練使用消防局配發「新型模擬安妮」，透過機器判讀按壓有無符合標準：壓胸深度至少5公分，頻率每分100-120下，按壓越準確，頻率越好，分數則越高，平板上的小車子就越早到達終點進而獲勝。

企業參訓人認真學習，分組競賽過程激烈，獲勝者得到消防單位贈送精美禮品。

因疫情日趨嚴峻，訓練及競賽過程所有人全程戴口罩、消毒並保持社交距離，操作成績透過平板投影在大螢幕上，避免聚集降低群聚風險。

五大隊組長蔡承諭表示，活動中也介紹加入義消新進人員訓練，平時常訓內容，人身保障，包括保險、互助金、子女獎學金等，及執勤環境、經驗，鼓勵有志人士加入義消行列，鼓勵企業主讓員工甚至自身成為義消，讓場所安全更有保障，提升火災初期應變效率。

消防局長李明峯表示，企業社會責任已是檢視企業經營成功與否的主流意識，以積極具體行動救人，致力學習心臟疾病急救能力，就是盡到企業社會責任的方式；依歷年案例顯示，員工初期應變得宜，真的能夠大幅減少災害損失，五大隊的CPR+AED及企業義消宣導，就是為為確保民眾安全。