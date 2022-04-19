台南西瓜雨害公告列救助 市府籲速申請
台南市西瓜受3月雨勢影響，授粉不良及部分裂果腐爛，行政院農業委員會今天公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，台南市政府呼籲符合資格農戶明天起到29日前儘速申請。
南市府農業局今天發布新聞稿表示，災損每公頃救助新台幣6萬元，符合資格的農民可向土地所在地區公所申請，申辦時帶身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀（或土地登記簿謄本）；如果是承租土地，須檢附有效期間內的土地委託經營或租賃契約書。
農業局長李建裕說，農民如果要申請低利貸款，明天起10日內依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫申請。
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