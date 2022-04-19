快訊

北市晚間再曝8張足跡圖卡 錢櫃、小林海產、龍都酒樓都上榜

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台南西瓜雨害公告列救助 市府籲速申請

中央社 / 台南19日電

台南西瓜受3月雨勢影響，授粉不良及部分裂果腐爛，行政院農業委員會今天公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，台南市政府呼籲符合資格農戶明天起到29日前儘速申請。

南市府農業局今天發布新聞稿表示，災損每公頃救助新台幣6萬元，符合資格的農民可向土地所在地區公所申請，申辦時帶身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀（或土地登記簿謄本）；如果是承租土地，須檢附有效期間內的土地委託經營或租賃契約書。

農業局長李建裕說，農民如果要申請低利貸款，明天起10日內依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫申請。

農民 台南 西瓜

延伸閱讀

台南市鼓勵民眾到動物之家認養老弱傷病動物 贈送食物

台南青農創佳績 日本柑橘果醬大賽獲獎

日本世界果醬大賽林韡勳創佳績 黃偉哲：他是台灣之光

台南西瓜雨害受損嚴重 今向中央爭取現金救助低利貸款

相關新聞

影／陳吉仲到雲林送出大紅包 宣布蒜頭全面進入機械化時代

農委會主委陳吉仲今天到雲林縣視察蒜頭，面對農民「喊價搶工」的缺工窘況，他當場送出大紅包，宣布今年起蒜頭從播種、採收、烘乾...

黃敏惠喊嘉市是蛋黃 拋「西區發展計畫」磁吸周圍人口

嘉義市長黃敏惠今於議會施政報告，指出鄰近的嘉縣受中央眷顧，有多個產業園區，但嘉市是蛋黃區，將扮演產業生活圈，以長期耕耘的...

影／南市消防五大隊號召企業學CPR、AED 招募企業義消

台南市消防局第五大隊下午結合台南市永康科工區廠商協進會，到區內宣導示範「CPR+AED」互相結合急救知識，號召企業派員學...

中壽捐贈台南身心障礙微型保險 5萬人受惠最高理賠30萬

台南市政府社會局與中國人壽、朝興基金會合作，為南市低收入戶投保微型保險，中壽今年再加碼捐贈南市列冊身心障礙者微型保險保費...

民進黨嘉縣鄉鎮市長、議員提名初選登記第2天 8人登記

民進黨嘉義縣18鄉鎮市長、議員黨內初選提名登記，今天第2天，下午5點截止，鄉鎮市長部分有3人完成登記，議員部分有5人登記...

疫情升溫 台南市居家照顧服人員今展開演練

台南市府城居家長照機構等單位，今天下午2點30分在安南區大安街的理想里活動中心，模擬舉辦居家照顧服務人員可能要到宅照顧染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。