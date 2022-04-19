中壽捐贈台南身心障礙微型保險 5萬人受惠最高理賠30萬

台南市政府社會局與中國人壽、朝興基金會合作，為南市低收入戶投保微型保險，中壽今年再加碼捐贈南市列冊身心障礙者微型保險保費，今天在於永華市政中心舉辦簽訂三方合作記者會，市長黃偉哲由社會局長陳榮枝陪同，與中國人壽執行副總經理蘇錦隆共同出席簽訂儀式。

陳榮枝局長表示，台南市政府社會局自109年8月起，積極爭取中國人壽捐助，主動為台南市年滿15歲至70歲以下列冊之低收入戶投保微型保險，去年加碼納入中低收入戶民眾，今年更擴大照顧弱勢，增加設籍台南市列冊身心障礙者，並自5月1日起生效，符合納保資格者合計約5萬餘人受惠，中國人壽捐贈金額逾1100萬元。

被保人因意外事故傷害、失能或身故時，最高獲30萬元理賠金，以防家庭再次陷入經濟困頓。去年台南有一名50餘歲的中度智能障礙低收入戶，不幸溺斃身亡，幸有微型保險以及社會局媒合其他社會資源協助，協助家人處理喪葬及後續生活事宜。

黃偉哲表示，微型保險係提供經濟弱勢或特定身分者基本人身保險保障，過去這群身心障礙朋友因身分特殊，取得保險不易，投保門檻也有較多限制，感謝中國人壽持續捐助，讓身障朋友也有機會享有保障，享有基本人身安全保障的保險。

黃偉哲感謝長期投入身心障礙者照顧的財團法人朝興基金會，在這次方案中擔任要保人，在3方共同合作下，建構基本生活防護網，台南市約5萬名年滿15歲到70歲低收及中低收入戶以及輕、中度身心障礙者的市民，不致因意外事故致殘廢或死亡時，家庭經濟陷入困境。