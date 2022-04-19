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民進黨嘉縣鄉鎮市長、議員提名初選登記第2天 8人登記

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣第四選區資深議員姜梅紅，本屆以無黨籍當選，參加議會綠色行動團隊，加入民進黨爭取提名連任。圖／姜梅紅提供
嘉縣第四選區資深議員姜梅紅，本屆以無黨籍當選，參加議會綠色行動團隊，加入民進黨爭取提名連任。圖／姜梅紅提供

民進黨嘉義縣18鄉鎮市長、議員黨內初選提名登記，今天第2天，下午5點截止，鄉鎮市長部分有3人完成登記，議員部分有5人登記，尋求連任的議長張明達、副議長陳怡岳領表。

縣黨部說，爭取鄉鎮市長提名登記：議員許有疆換跑道改選大林鎮長；爭取鹿草鄉長提名的縣府勞青處前科長嚴珮瑜（前鹿草鄉長林沐惠媳婦）；尋求連任的溪口鄉長孫維聰；領表有東石鄉柯登雅（縣長秘書），太保市鄭淑分（市長秘書）。

爭取議員提名登記：第三選區劉雅文議員、莊信宗；第四選區姜梅紅議員；第六選區江季珍、蔡瀧賢；領表有第六選區議長張明達、第四選區副議長陳恰岳及議員黃嫈珺，第二選區縣黨部主委、議員林秀琴。

新人莊信宗任職梅山鄉農會；江季珍是竹崎鄉前議員王焜玄的妻子，蔡瀧賢是竹崎鄉代會副主席；資深議員姜梅紅本屆以無黨籍，參加議會綠色行動團隊，加入民進黨爭取提名連任。

民進黨 嘉義

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