黃敏惠喊嘉市是蛋黃 拋「西區發展計畫」磁吸周圍人口

嘉義市長黃敏惠今於議會施政報告，指出鄰近的嘉縣受中央眷顧，有多個產業園區，但嘉市是蛋黃區，將扮演產業生活圈，以長期耕耘的教育、醫療等生活機能，善用優勢磁吸周圍生活人口；她更首次提出「西區大發展計畫」，將世賢路以西一帶，1227公頃農業區，規畫區段徵收，設軌道系統、外環道路。

市府都發處長黃緒信解釋，西區發展計畫是基於國土計畫、嘉市鐵路高架話讓東和西區融合、太保農場設科學園區，3理由形成嘉市發展的契機，會參考竹科跟南科發展脈絡，範圍在世賢路以西，從忠孝路到博愛路，有1227公頃農業區，用區段徵收的手段，分區開發、多頭並進。

相關交通樞紐，市府表示，持續向中央爭取嘉義高鐵站的聯外軌道系統，3月9日再度去函交通部爭取經費，也辦理嘉義地區軌道整體路網評估，總計包括高鐵聯外軌道共9大條，另，新闢外環道路，串接高鐵大道到嘉北車站。

黃敏惠在施政報告說，鄰近嘉縣得到中央眷顧，有很多產業園區，目前包括民雄的頭橋工業區，更北一點中科院航太園區，大林有大埔美精密機械園區，南邊有中埔產業園區、水上產業園區、馬稠後產業園區，太保有嘉義科學園區，及更早期嘉太工業區，還有故宮南院、阿里山等國際觀光景點，很多園區對嘉市是危機也正好是轉機，目標縣市合作、互利共榮。

黃敏惠認為，嘉市是蛋黃區，要扮演產業生活圈，絕不能邊緣化，本身有教育、醫療、文化等生活機能，靠長期耕耘不是短期能做得到，有可吸引休閒消費觀光條件，要善用優勢，來磁吸周圍生活人口，所以嘉市發展起來，對鄰近人才吸引有更大幫助。

黃敏惠說，提出西區大發展計畫，打造周圍產業的生活中心，從嘉北車站到大溪厝，做整合規畫，希望中央也早日兌現承諾，讓高鐵聯外鐵軌連到嘉市；鐵路高架化工程已支付金額11.85億，中央2003年允諾全額負擔，「承諾不能兌現嗎？」希望正視。

市議員吳上明質疑，西區大發展計畫，卻漏掉花800萬的北港路兩側區段徵收規畫案；都發處長黃緒信說，包含在內，21日府內做公益性、必要性、出流管制評估的期中審查。