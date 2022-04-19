影／陳吉仲到雲林送出大紅包 宣布蒜頭全面進入機械化時代

農委會主委陳吉仲今天到雲林縣視察蒜頭，面對農民「喊價搶工」的缺工窘況，他當場送出大紅包，宣布今年起蒜頭從播種、採收、烘乾全面自動化，將斥資1億元補助100台各式農機，分3年時間以每台3分之2與2分之1的高額補助，全面推動蒜頭機械化，降低成本解決缺工。

陳吉仲今天偕同立委蘇治芬及各鄉鎮農會參加在雲林縣東勢鄉舉辦的一場蒜頭農機觀摩會，實地了解各式農機的功能，對台灣自產農機的進步誇讚不已。面對農村目前嚴重的缺工，東勢農會總幹事陳倉富說，為了搶工你喊5千、我喊1萬，已嚴重到喊價搶工還叫嘸人。

莿桐農會總幹事張張鈺萱也說，今年蒜頭受雨減產品質重創，上等蒜減收5成，使農會蒜頭禮盒無法出貨，加上缺工，許多蒜農說，缺工不解決，今年底將放棄種蒜。蘇治芬也表示，蒜頭從種植缺工到產銷結構，每個環節都有許多問題，經與農委會研商後已開出處方，期能解決蒜頭沈痾。

陳吉仲說，本月初立委蘇治芬要求下他到雲林勘災，看到農友急著要搶收，卻請嘸工，工資也漲得離譜，為讓蒜農從簡請領補助，改以3月25日空照圖為證，就可申領救助。至於缺工問題，他當眾宣布3年內台灣4千多公頃蒜田，從播種、採收到烘乾將全面機械化。

他進一步說明，農委會預計3年內至少補助購買100台機械，從今年起第1年購買40台採收機，每台約80萬元農委會將補助3分之2，播種機及烘乾機也補助2分之1，因農機單價高，他委請農會輔導機械團，歡迎合作場社或策略聯盟等農團優先提出申請，再以代耕方式協助農民輕鬆種蒜。