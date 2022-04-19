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疫情升溫 台南市居家照顧服人員今展開演練
台南市府城居家長照機構等單位，今天下午2點30分在安南區大安街的理想里活動中心，模擬舉辦居家照顧服務人員可能要到宅照顧染疫患者，展開模擬演練。居服人員全副武裝，戴著N95口罩，身穿隔離衣，為模擬患者快篩、測量血氧濃度等，過程相當逼真。
自去年 10月新冠肺炎疫情趨緩後，府城居家長照機構負責人蔡昀澂在成大醫院在宅醫療學會的研討會上，接觸到新北市微光計畫團隊的發起人之一，前台中市副市長 林依瑩關於新北市疫情期間居家照顧計畫的公部門和醫院及民間的整合分享。
蔡昀澂說，台南市府城居家長照機構，經歷過疫情期間民眾的居家照顧需求和居服員面臨可能染疫的身心壓力，感同身受，把 微光照顧計畫的經驗能引進台南。
蔡昀澂表示，台南如果有天確診者持續增加，當醫療量能已接近飽和時，期許台南也能有同樣跨政府局處、醫院院所、居家醫療、護理及居家長照機構的跨團隊整合，讓這個經驗整合，方能在後疫情時期將整合後的居家照顧的種子深耕埋下。
參加演練的主要是居家服務人員，社會局和衛生局、消防局和安南醫院也派員觀模式，提供學習機會，讓更多想參與民間單位也能實際運作，跨團隊資訊可以平行連結整合，未來能落地生根為台南市民帶來更好的照顧服務。
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