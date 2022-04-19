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阿里山也有巨石陣 豐山村「平安石」背後藏故事

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉豐山村內巨石林立，早年是村民為引路設置，如今成知名公共藝術。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉豐山村內巨石林立，早年是村民為引路設置，如今成知名公共藝術。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣豐山村早期山居不易，村民涉溪或上山工作常遇險路，習慣在安全的小徑或溪旁堆砌石頭、指引他人，又稱「平安石」，習俗延續至今已成知名公共藝術，時值阿里山螢火蟲季，在漫漫螢光渲染下，為這段流傳已久的故事增添風采。

豐山村位嘉義縣阿里山鄉，平均海拔約750公尺，與雲林和南投相鄰，村內因巨石林立，外人起名「石鼓盤」，台語意指大石頭。

村民黃增雄說，早年，村民常涉溪工作或入山採集山蘇、野菜，收成竹筍或狩獵，境內溪流多卻缺乏路標，村民就會在路口和溪旁堆砌石頭，指引村民順著堆放石頭的路徑走，堆石也代表「這是一條安全的路」。

豐山村民宿業者簡天賞說，早年沒有瓦斯，炊飯用大鼎灶升火，村民取林木或漂流木，若在倒伏的上堆小石，便表示「這支樹幹有人要了」，即便樹幹腐朽其他人也不會拿走，但現在漂流木己經不能隨便撿拾了，拿回家可是會觸法的。

如今豐山村內隨處可見平安石，成另類公共藝術，在政府補助下，石鼓盤觀光大橋前還設置大型石頭燈，賞螢季居民在石鼓盤溪河床，以石、木材搭建賞螢平台，置大型平安石公共藝術，阿管處日前辦旅遊團，許多外地來的遊客都大呼驚奇。

豐山村以雲霧、瀑布和吊橋聞名，周圍被1000公尺以上高山圍繞，境內因石鼓盤溪、乾坑溪和蛟龍溪三溪會合，形成盆地聚落地形。日治時期日人徵調村民在此砍伐樟樹煉製戰略物資「樟腦油」。

嘉義縣阿里山鄉豐山村內巨石林立，早年是村民為引路設置，如今成知名公共藝術。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉豐山村內巨石林立，早年是村民為引路設置，如今成知名公共藝術。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉石鼓盤觀光大橋前設置大型石頭燈，每到夜晚綻放耀眼光彩、絢爛奪目。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉石鼓盤觀光大橋前設置大型石頭燈，每到夜晚綻放耀眼光彩、絢爛奪目。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉豐山村內巨石林立，早年是村民為引路設置，如今成知名公共藝術。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉豐山村內巨石林立，早年是村民為引路設置，如今成知名公共藝術。圖／嘉義縣政府提供

公共藝術 阿里山

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