農委會推大蒜種植採收3年內機械化 將斥資1億元

傳統大蒜種植需大量人力，農委會主委陳吉仲今天到雲林縣參加大蒜機械化作業示範場域觀摩會時指出，將斥資1億元在3年內讓大蒜產業進入機械化時代，從種植到採收輕鬆又省工。

根據農委會統計，去年國內大蒜種植面積有4687公頃、產量4萬4947公噸，主要產區為雲林、彰化及台南等地，其中以雲林為大宗，占全台總面積9成以上。

農委會台南區農業改良場經過多年與蒜農討論、實際操作，今天在觀摩會上展示收穫機、磨根機等機械，陳吉仲、民進黨立委蘇治芬及雲林縣多名農會總幹事到場。

為解決蒜農缺工問題，陳吉仲表示，將在3年內將台灣大蒜種植走入機械化、自動化，預估花費經費將超過新台幣1億元，讓農民可以節省成本，台南改良場負責克服技術性問題。

陳吉仲指出，預計3年內至少補助購買採收機100台，其中第1年購買40台，農委會補助2/3經費，另種植及乾燥機補助1/2費用，補助將從今年開始，因農機單價高，他拜託農會、合作社、策略聯盟等單位優先提出申請，透過農會等團體幫忙，間接幫助蒜農。

陳吉仲盼大蒜機械化能從明年起逐年提高，3年後到達100%，現在大蒜種植、採收的問題可獲解決；乾燥後的大蒜通路，農委會也會繼續幫忙。

雲林縣莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，莿桐鄉的大蒜種植面積逐年減少，今年只剩300公頃，分析原因與長期面臨缺工有關，如今從種植、播種到採收都可以機械化，農會願意先購買示範並比較機種的效率。