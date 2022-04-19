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台南青農創佳績 日本柑橘果醬大賽獲獎

中央社 / 台南19日電

台南柳營青農「果醬男孩」林韡勳多年來以在地食材研製果醬，曾在英國果醬大賽獲獎，今年參加日本愛媛縣舉辦的世界柑橘果醬大賽，再獲1銀1銅肯定，將持續以不同農產研發新品。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，日本愛媛縣舉辦第4屆世界柑橘果醬大賽，林韡勳以「龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬」、「白酒哈密瓜金柑果醬」獲1銀1銅，台南市長黃偉哲肯定林韡勳讓「台灣」出現在榜單，由農業局派員貼紅榜道賀。

台南市農業局長李建裕表示，林韡勳此次得獎的果醬中，使用到全國特等獎的東山龍眼蜂蜜，及榮獲洋香瓜評鑑比賽冠軍的北門網紋紅肉洋香瓜，都是台南頂級農特產，等於讓台南農產品再次名揚國際。

林韡勳表示，這次主食材採用皮薄且色澤漂亮的金柑，他過去也曾使用台南青農種植的美人柑參加比賽，風味表現佳，並在英國果醬大賽中獲獎，往後仍會持續嘗試用不同品種柑橘來研發新品、參加比賽。

日本愛媛縣有「柑橘王國」美名，透過舉辦柑橘果醬比賽來行銷在地農產業，參賽民眾多是種植柑橘的農家。林韡勳表示，這樣的風氣很棒，農民透過製作柑橘果醬行銷自家農產品，台灣農民也可以多參加國際果醬比賽，增加品牌曝光度與知名度。

李建裕表示，農業局鼓勵青年農民互相交流、異業結合，並發展二、三級產業，目前已有逾1700名台南青農登記在案，成立25個地方青農聯誼會，將持續協助青農發展。

台南 柑橘 青農

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