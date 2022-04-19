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日本世界果醬大賽林韡勳創佳績 黃偉哲：他是台灣之光

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
日本世界果醬大賽台南林韡勳再創佳績，市長黃偉哲稱讚他是台灣之光。記者周宗禎／翻攝
日本世界果醬大賽台南林韡勳再創佳績，市長黃偉哲稱讚他是台灣之光。記者周宗禎／翻攝

日本愛媛縣舉辦「第四屆世界柑橘果醬大賽」結果揭曉，台南柳營「果醬男孩」林韡勳以「龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬」、「白酒哈密瓜金柑果醬」榮獲一銀一銅，市長黃偉哲今天肯定林韡勳讓「台灣」的名字一再出現國際得獎榜單、是名符其實的「台灣之光」。

林韡勳說，「marmalade」的意思，就是含果皮的柑橘果醬，因此在主食材選擇上採用皮薄且色澤漂亮的金柑，他過去也曾使用台南青農種植的美人柑參加比賽，風味表現佳，在英國果醬大賽中獲得大獎，後續也會持續嘗試用不同品種柑橘來研發新品、參加比賽。

林韡勳表示，日本愛媛縣有「柑橘王國」之稱，透過舉辦柑橘果醬比賽來行銷在地農產業，參賽的民眾也多來自家裡有種植柑橘的農家，農民透過製作柑橘果醬行銷自家農產品，他覺得這樣的風氣很棒，台灣的農民也可以多多參加國際果醬比賽，增加自家品牌的曝光度和知名度。

農業局長李建裕指出，林韡勳得獎的果醬，使用得到全國特等獎的東山龍眼蜂蜜，及榮獲洋香瓜評鑑比賽冠軍的北門網紋紅肉洋香瓜，都是台南頂級的農特產，林韡勳常常配合市政府農業局和柳營區農會舉辦的各式食農教育、農產行銷活動，恭喜他再度讓台南的農產品名揚國際。

李建裕表示，農業局長期以來從技術、土地、資金、行銷四大面向協助台南在地的青年農民，非常鼓勵農民們互相交流、異業結合，並發展二、三級產業，截至目前有逾1700名登記在案的台南青農，並已成立25個地方青農聯誼會，往後會持續做台南青農們的最大靠山。

日本世界果醬大賽台南林韡勳（右）再創佳績，市長黃偉哲稱讚他是台灣之光。記者周宗禎／翻攝
日本世界果醬大賽台南林韡勳（右）再創佳績，市長黃偉哲稱讚他是台灣之光。記者周宗禎／翻攝

台南 柑橘 農民

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