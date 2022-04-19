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台南市區洋紅風鈴花盛開 吸引民眾賞景、拍照

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區竹溪沿岸洋紅風鈴花盛開，構成城市美麗景觀。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區竹溪沿岸洋紅風鈴花盛開，構成城市美麗景觀。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區竹溪西側種了整排的洋紅風鈴，連日來盛開，滿地落下的花朵，綠樹紅花交錯中，潺潺水聲，吸引民眾賞景、拍照，到周末都是大爆發的盛開期，可要把握。

曾經是臭溪的竹溪，多年來市府爭取近10億經費，除了設置水質淨化場，將部分家庭廢水處理後再放流，並且從健康路到體育路竹溪橋間的河段進行整體景觀改造與美化，用砌石代替混凝土，營造適合棲息的生態環境，除了鳥變多了，也有魚，生物鏈恢復了，蝙蝠也來了。加上區內就是體育公園，以及百年竹溪寺緊鄰溪畔，有吊橋、現代化橋梁串連，如走進時光隧道，構成城市中讓遊客流連往返的驚嘆號。

竹溪西側種有數十棵洋紅風鈴，連日來爆紅，串串風鈴花朵留住晚春最後倩影，已吸引許多民眾來此賞花，漫步中享受落英繽紛的感動。

除了竹溪有洋紅風鈴花的美景，公園路家庭教中心的數棵洋紅風鈴也正盛開，水交社文化園區的大果鐵刀木及藍花楹也開花了，循著竹溪走到竹溪橋，由體育路穿經田徑場就可到水交社文化園區，來場市區的花之旅。

台南市南區竹溪沿岸洋紅風鈴花盛開，構成城市美麗景觀。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區竹溪沿岸洋紅風鈴花盛開，構成城市美麗景觀。記者鄭惠仁／攝影

體育 蝙蝠 台南

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