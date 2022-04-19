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拚長輩疫苗覆蓋率 嘉市議員建議市府加發2000元現金

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市議員鄭光宏今質詢建議市府針對長輩接種疫苗，加發2000元現金。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員鄭光宏今質詢建議市府針對長輩接種疫苗，加發2000元現金。記者林伯驊／攝影

中央催打疫苗祭出送長輩500元獎勵、嘉義市政府也加碼500元，市議員鄭光宏今質詢指出，嘉市加送500後，截至15日多2882名長輩接種，但65歲以上疫苗接種率仍略低全國平均，建議市府比照去年普發消費金，做短期刺激策略，加發2000元現金；市長黃敏惠說，會再做討論，研議如何來做。

今市長黃敏惠施政報告，鄭光宏質詢認為，蔡英文總統表示防疫策略持續以減災為目標，而中央也盼重症清零，中重症個案超過5成是65歲以上，3例重症中有2例死亡也都80歲以上，長輩疫苗覆蓋率顯得相當重要，不過嘉市65歲以上各劑疫苗接種率，低於全國平均1%到5%不等，還有很大成長空間。

鄭光宏計算，目前嘉市加碼500元商品券，65歲到74歲有1841人施打、接種率提升5.5%，75歲以上1041人、接種率升3.9%，若用這部分發出商品券，換算每提升1%的成本，65歲到74歲為16萬7363元，75歲以上為13萬3461元。

鄭光宏說，進一步計算，市府假設加發2000元現金，65歲到74歲的第3劑覆蓋率，若要從目前65.9%升到80%，大約要花943萬多元；75歲以上第3劑覆蓋率從53.5%升70%，約花880萬，合計支出1800萬預算，就有機會達成。

鄭光宏指出，長輩覆蓋率提升減少中重症和降低死亡率，群體保護力提升，醫院醫療量能也跟著卸載，相對不必採取停業等管制，民眾生活不受影響，政府更不必編列振興預算。

黃敏惠今在議場答詢並未現場允諾或認同鄭光宏所提方案，她答詢時說，鄭光宏有完整數據說明，市府對於如何減災、降低重症、提高免疫力，團隊會再做討論、考量，研議如何來做。

鄭光宏會後說，市府目前加碼的500元商品券，為超商禮券，部分嘉市長輩說，超商東西貴買不下手，屬意像去年發2000元現金。

嘉義市長黃敏惠針對議員建議加發2000元現金，來提升長輩疫苗覆蓋率，表示會再討論。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠針對議員建議加發2000元現金，來提升長輩疫苗覆蓋率，表示會再討論。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員鄭光宏今質詢建議市府針對長輩接種疫苗，加發2000元現金。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員鄭光宏今質詢建議市府針對長輩接種疫苗，加發2000元現金。記者林伯驊／攝影

疫苗 黃敏惠 超商

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