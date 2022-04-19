速食店遭指油煙擾鄰 業者：檢測合格持續處理

台南市東區有民眾向市府及民代反映，指稱受住家旁1家連鎖速食餐廳排出的油煙困擾，台南市環保局昨天採樣檢測未超標，業者則強調將秉持誠意研議解決，盼與鄰戶達成共識。

向市府及市議員蔡旺詮反映此事的林姓男子今天告訴中央社記者，連鎖速食餐廳是一層樓建物，排煙管出口位於建物上方，剛好在較靠近他家這一側，只要餐廳營業排出油煙，他家2樓以上樓層就會受異味影響，就算緊閉窗戶仍聞得到味道。

林姓男子說，經向業者反映後，業者提出借用他家房屋牆面，安裝排煙管到5樓頂樓處排放，他與家人討論後，認為若要採用此方式，也應訂立明確契約，因此沒有接受。他與家人的訴求很單純，就是希望家裡不要有難聞的油煙味。

連鎖速食餐廳業者發布聲明指出，這處門市不僅符合台南市政府消防安全法規，在收到住戶反應後，門市更積極處理，已於7日完成空氣防治加強作業，提供優於標準的系統設備，並於昨天配合議員與環保局進行勘驗，勘驗異味分析結果小於10，並未超標。

業者指出，公司誠心顧及鄰里感受，站在住戶立場，7日會同相關人員進行會勘與住戶溝通，積極提供解決方案，提出以排煙管往上空排放最安全的加強施工方式，由於管線需借道鄰棟住戶外牆，衍生費用部分，雙邊尚未達成共識。

業者指出，將秉持敦親睦鄰與最大解決誠意，研議更適切方式，盼與住戶訴求圓滿達成共識。

台南市環保局指出，民眾反映後，昨天派員前往檢測，異味分析結果小於10，並未超標，但此案會持續追蹤，若未通過將依法開罰並通知業者限期改善，期限屆滿仍未完成改善者，將按次連續處罰。