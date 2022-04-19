影／台灣國際蘭展國際訂單118億 黃偉哲：感謝官民力挺

今年台灣國際蘭展雖因疫情只能舉辦線上國際發表，卻接到高達118億元國際訂單，比疫情前兩年的100億元還高出18億元。台南市政府今天在新營民治中心舉辦2022國台灣國際蘭展成果發表會。市場黃偉哲感謝外貿協會、台灣蘭花產銷協會與民代等協助推動，官民合作創造空前佳績。

黃偉哲表示，這次國際蘭展接到的國際蘭花中長期訂單，將創造未來三到五年蘭花相關產業持續營運產出與工作機會。展出期間各地參觀民眾高達20.6萬，門票收入超過1千萬元，周邊商品販售也超過300萬元，都打破過去的紀錄。數字雖然不能代表一切，但是數字不會說謊。

國際蘭展於4月5日圓滿閉幕，黃偉哲宣布多項亮點成果，包括參觀人數逾20.6萬人，受邀參展國家共37國，現場蘭花銷售金額達1064萬元，未來3至5年外銷訂單更創18年來新高，達到118億6500萬元。

黃偉哲期許蘭花生技園區未來由中央接管後，將來不是一年只綻放11天，能夠真正把台灣產業再帶向世界走向國際盃，能夠再次大放異彩。

今天出席者包括農糧署副署長姚志旺、台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、外貿協會台南辦事處主任周秀芬、台南市議員蔡育輝等。

黃偉哲表示，非常感謝農委會、貿協及蘭協的支持，讓台灣國際蘭展睽違二年之後能夠再創高峰，不僅是入園參觀的人數及好評的人數都相當多，蘭花外銷訂單，也已經恢復到疫前的水準，甚至比往年更好，未來蘭花生技園區轉移至農委會管轄後，我們很期待這個生技園區可以辦得更好，將來不是一年只綻放11天，每一年365天都有新的建設、新的發展，有很多朋友們來關注這個蘭花產業生技園區。

農糧署副署長姚志旺表示，後壁蘭花生技園區的未來，整個園區會轉型，由中央接管後，中央和地方仍有合作的機會，但會以其已經建立的架構與運作機制，推動更好的發展，讓蘭花產業創出更好的成績。

黃偉哲表示，蘭展閉幕後市府為將蘭展的2萬多株花材發揮最大效能，特別規劃「遍地開花」形式，充分利用閉幕後的花材，讓萬株蘭花持續再展風華，自4月9日至22日移置到大臺南38處地點，包括山上花園水道博物館、南瀛天文館、臺南市立圖書館新總館、愛國婦人會館、區公所、公有零售市場、轉運站、旅館、醫院等地，讓民眾免費賞花。