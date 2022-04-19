聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市喜樹路坑洞搶救 整段雨水箱涵一併檢查修復
台南市南區喜樹路151巷5號前16日發生大貨車行經時，疑超載造成箱涵頂板及路面破損，水利局今天表示，已完成混凝土澆置，23日對全路段路面重新刨鋪，完工後開放雙向車道通車。
16日下午一輛載運H型鋼的大貨行經喜樹路151巷，疑因超載造成既有老舊雨水箱涵頂板破損及路面坑洞，破損長度5公尺、寬2.5公尺，深1.5公尺，但雨水箱涵側壁未受損。市府當晚施工，打除破損頂板，後續採用鋼承板重新施作箱涵頂版，並針對該段雨水箱涵前後確認破損情況，整體修復，避免再次發生。
水利局表示，目前已完成混凝土澆置，開始進行養護工作，等待混凝土強度達到標準後才能全面開放通車，目前現場開放ㄧ車道通車，現場施工區域除加強交維設施，並維持2名義交全天候指揮交通，預訂23日進行全路段路面重新刨鋪，完成後全面開放通車。
市議員蔡淑惠認為老舊雨水箱涵多，隨時都有可能出狀況，建議市府結合區公所、水利、工務局清查各路段老舊箱涵，並針對有危險之餘的部分改善，守護交通、公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言