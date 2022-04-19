快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被冠「死亡公路」罵名 嘉縣議員建議台三線增區間測速

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉縣警局在中埔、大埔端增加攔查點，取締違規。圖／嘉義縣警察局提供
嘉縣警局在中埔、大埔端增加攔查點，取締違規。圖／嘉義縣警察局提供

台三線嘉義縣中埔鄉路段近月傳出多起傷亡事故，議員何子凡向縣府建議，可比照北宜公路或嘉市，設置區間測速或科技執法。縣警局長陳明君表示，科技執法有條件，基本上仍需從駕駛人觀念著手，避免治標不治本。

何子凡調閱相關數據指出，台三線中埔到大埔路段近年共11人死亡、366人受傷，部分原因是重機族群跑山時，超速跨越雙黃線，或行經彎道未減速，被冠上「死亡公路」罵名。

何子凡說，新北市警察局2019年4月起在北宜公路增設區間測速，違規件數降低9成，事故降低5成且0死亡，事實證明區間測數確實有效。台灣平均每年因交通事故死亡人數約3千人，造成財損約4千億元，占GDP3.17%。

何子凡說，防範交通安全有3E，其中Enforcement 意指「強力執法」，全台那麼多山路，不解為何台三線中埔大埔段死傷人數相對高，希望相關單位正視問題，也建議嘉縣警局增設區間測速，或在中埔、大埔端增加攔查點，嚴格取締違規。

嘉義縣警察局長陳明君說，增設區間測速前須先針對地形、環境等條件評估，儀器要價至少500萬，台三線中埔大埔段全長約58公里，「要設幾台才能達到效益？」該段目前因地形關係，沒辦法設固定式測速照相機。但中埔分局已有加強攔停稽查取締，也派「路隊長」壓陣，望降低事故機率。

陳明君說，無論區間測速或固定測速，範圍都有限，「駕駛人過了這段又開始飆速，設再多警力也沒用」，最重要的是導正駕駛人守法觀念，落實安全駕駛，從源頭導正起，才不會讓悲劇一再上演。

本月16日，嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段台3線301公里車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治。記者莊祖銘／翻攝
本月16日，嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣路段台3線301公里車禍，21歲江姓男機車騎士重傷，送醫急救不治。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣台三線大埔中埔路段因地形無法設固定式測速，縣警局近月加派警員，手持相機移動式測速。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣台三線大埔中埔路段因地形無法設固定式測速，縣警局近月加派警員，手持相機移動式測速。圖／嘉義縣警察局提供

測速 中埔 大埔

延伸閱讀

嘉縣再獲前瞻補助5.88億元 翁章梁：將提升道路品質安全

媽祖誕辰進香團湧入警無快篩劑 嘉縣警：盡力取得

阿里山公路例假日塞 議員建議延伸82快速道路

台商回流中埔、水上產業園區環評初審過關 下半年開發

相關新聞

影／陳吉仲到雲林送出大紅包 宣布蒜頭全面進入機械化時代

農委會主委陳吉仲今天到雲林縣視察蒜頭，面對農民「喊價搶工」的缺工窘況，他當場送出大紅包，宣布今年起蒜頭從播種、採收、烘乾...

黃敏惠喊嘉市是蛋黃 拋「西區發展計畫」磁吸周圍人口

嘉義市長黃敏惠今於議會施政報告，指出鄰近的嘉縣受中央眷顧，有多個產業園區，但嘉市是蛋黃區，將扮演產業生活圈，以長期耕耘的...

影／南市消防五大隊號召企業學CPR、AED 招募企業義消

台南市消防局第五大隊下午結合台南市永康科工區廠商協進會，到區內宣導示範「CPR+AED」互相結合急救知識，號召企業派員學...

中壽捐贈台南身心障礙微型保險 5萬人受惠最高理賠30萬

台南市政府社會局與中國人壽、朝興基金會合作，為南市低收入戶投保微型保險，中壽今年再加碼捐贈南市列冊身心障礙者微型保險保費...

民進黨嘉縣鄉鎮市長、議員提名初選登記第2天 8人登記

民進黨嘉義縣18鄉鎮市長、議員黨內初選提名登記，今天第2天，下午5點截止，鄉鎮市長部分有3人完成登記，議員部分有5人登記...

疫情升溫 台南市居家照顧服人員今展開演練

台南市府城居家長照機構等單位，今天下午2點30分在安南區大安街的理想里活動中心，模擬舉辦居家照顧服務人員可能要到宅照顧染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。