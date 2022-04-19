被冠「死亡公路」罵名 嘉縣議員建議台三線增區間測速

台三線嘉義縣中埔鄉路段近月傳出多起傷亡事故，議員何子凡向縣府建議，可比照北宜公路或嘉市，設置區間測速或科技執法。縣警局長陳明君表示，科技執法有條件，基本上仍需從駕駛人觀念著手，避免治標不治本。

何子凡調閱相關數據指出，台三線中埔到大埔路段近年共11人死亡、366人受傷，部分原因是重機族群跑山時，超速跨越雙黃線，或行經彎道未減速，被冠上「死亡公路」罵名。

何子凡說，新北市警察局2019年4月起在北宜公路增設區間測速，違規件數降低9成，事故降低5成且0死亡，事實證明區間測數確實有效。台灣平均每年因交通事故死亡人數約3千人，造成財損約4千億元，占GDP3.17%。

何子凡說，防範交通安全有3E，其中Enforcement 意指「強力執法」，全台那麼多山路，不解為何台三線中埔大埔段死傷人數相對高，希望相關單位正視問題，也建議嘉縣警局增設區間測速，或在中埔、大埔端增加攔查點，嚴格取締違規。

嘉義縣警察局長陳明君說，增設區間測速前須先針對地形、環境等條件評估，儀器要價至少500萬，台三線中埔大埔段全長約58公里，「要設幾台才能達到效益？」該段目前因地形關係，沒辦法設固定式測速照相機。但中埔分局已有加強攔停稽查取締，也派「路隊長」壓陣，望降低事故機率。