北港媽祖出巡鞭炮減量 省下錢復辦中斷百年「起馬宴」

聞名國內的雲林縣北港朝天宮媽祖出巡今天起駕，列為國內三大炮的北港犁轎也將登場，今年響應防疫減碳，朝天宮董事長蔡咏鍀請贊助鞭炮的企業，百萬元鞭炮減半，將省下的經費用來恢復中斷百年的「起馬宴」。

循古禮在廟前設宴祝壽，恭請媽祖起駕儀式，廟前滿漢全席鑼鼓雅樂，讓人大開眼界，老一輩民眾說這是宗教禮儀最佳示範。

列為國家重要民俗的北港迓媽祖，每年兩天出巡犁轎、炸轎都施放超過兩千萬元鞭炮，為響應防疫減碳，北港鎮公所今年將原本三十多個炮點縮減為27個，朝天宮董事長蔡咏鍀也帶動鞭炮減量，號召贊助鞭炮的廠商將鞭炮量減半。

蔡咏鍀說，北港風俗每年3月19日媽祖出巡，鞭炮「愈放愈旺」所以生意人，每年會大量放鞭炮求祈生意興旺，也讓北港火烤鐵板的犁轎，享譽國內被列為台灣三大炮，這也為地方風俗，原也無可厚非，但隨時代改變，減碳時代來臨，廟方近幾年呼籲鞭炮減量，已收成效。

蔡咏鍀說，過去每年炮屑達近兩百噸，近兩年已縮減百噸以下，今年為再號召減炮，商請贊助的企業商，節省部分鞭炮錢，用來舉辦大型的「起馬祀宴」，這是中斷百年的北港風俗，如今再恢復，讓民眾見識早年媽祖出巡的禮俗，是多麼莊嚴盛大，這是很有意義的事。

朝天宮祭祀組長紀仁智說明「起馬祀宴」由來，他說，早年前北港媽祖每年從上元元宵節就有一連串的盛大廟會，農曆3月13日媽祖出發赴湄洲進香，起駕前一天由北港蔬菜舖主辦盛大的「起馬宴」恭送起駕。

紀仁智說，媽祖3月19日返回北港，再由豬肉舖主辦「下馬宴」，隨後展開五天遶境，3月22日再由點心舖主辦「平安宴」，3月23日舉行祝壽祭典，完成一年的遶境進香事宜，後來隨著遶境時程的變動，起馬宴等禮俗中止。

朝天宮昨晚依循古禮在廟前復辦滿漢全席，各式佳餚搭配美麗的蔬果雕花，精緻豐盛，讓民眾大開眼界，爭相拍照，北港百年聖震聲開路鼓演奏，熱鬧開場，董事長蔡咏鍀擔任主祭，議員黃美蘭、代理北港鎮長蕭美文、前北港鎮長張勝智、北港分局長蔡培元、消防第三大隊長陳岳滕和企業代表擔任陪祭。