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南科復育螢火蟲困難重重始終沒放棄 今年看到成果
南科管理局5年前開始在台南科學園區嘗試復育螢火蟲，兩年前委外復育，終於「漸入佳境」，今年野放兩千多隻，至今約有80到100隻孵化，成功率接近5%，較往年多。據稱台積電南科廠區螢火蟲非常多，但一般民眾想參觀「比登天還難」，因為要進入台積電廠區難度超高。連主管官員都關卡重重。
台南科學園區早年開發前隨處可見螢火蟲，周遭開發以後幾乎消失殆盡。南科管理局編列預算在南科霞客湖旁保育區復育螢火蟲、要營造螢火蟲棲息環境，起初因經驗不足、螢火蟲沒東西吃幾乎都死光；前年委外復育，又碰上「世紀難得一見乾旱」，螢火蟲棲地一片荒蕪、去年據稱有小螢火蟲孵化，不過數量僅個位數。
附近居民也說，曾在園區環湖步道發現一兩隻螢火蟲，不過真不知道那隻螢火蟲是怎麼來的，「還是根本就是自己老眼昏花」。
南科管理局表示，民國109年初委託專業團隊復育至今約2年半時間，109年野放了2200隻水生螢火蟲「黃緣螢」幼蟲，110年中已在棲地繁衍；將持續進行黃緣螢的幼蟲野放。但由於109年中至110年5月降雨嚴重不足導致螢火蟲棲地維護困難。
科管局表示，另專案團隊109年、110年分別野放2285隻、2032隻陸生螢火蟲「台灣窗螢」幼蟲，現每年均依復育時程及棲地環境持續野放。陸生螢火蟲棲地同樣也會受到乾旱或汛期影響，形成復育阻礙。去年因降雨少土地乾旱，陸生螢火蟲台灣窗螢遲至6月28日才第一次發現。
科管局指出，螢火蟲復育受棲地環境、氣候水質、生態及生物食物鏈影響，野放幼蟲不一定可長久存活並持續繁衍。水生黃緣螢已有一定數量成蟲羽化並交尾，從3月至11月都可以觀察到蹤跡，代表已經能持續在此繁衍，希望來年族群數量能夠更多。陸生螢火蟲棲地已改善2年多，但土壤有機質及保濕程度仍需持續改良，以利後續復育野放。
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