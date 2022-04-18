嘉市警對身障兒捺指紋建檔 檢方指符合個資法沒有爭議

對於嘉義市警局以按捺指紋方式為身心障礙孩子進行指紋建檔，涉及隱私權爭議一事；嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，依據個資法規定，公務機關執行職務、經當事人同意、無權益侵害，都可以對個人資料蒐集或處理，但未成子女要經過家長同意才行，市警局對身心障礙孩子進行指紋建檔，只要經過家長、監護人同意即沒有爭議。

蔡英俊表示，依據個人資料保護法第15條規定，公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第六條第一項所規定資料外，應有特定目的，並符合下列情形之一者：一、執行法定職務必要範圍內。二、經當事人同意。三、對當事人權益無侵害。

且個資法第5條規定，個人資料之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯。

因此只要符合上開規定是可以蒐集，但未成年子女要經過家長同意。