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漢堡速食店油煙味造成老翁肺結節？ 南市環保局採樣聞嗅

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南東區某速食店遭質疑油煙造成肺部有「肺結節」，環保局到現場採樣。記者鄭惠仁／翻攝
台南東區某速食店遭質疑油煙造成肺部有「肺結節」，環保局到現場採樣。記者鄭惠仁／翻攝

台南市東區的林姓男子去年因肺部不舒服，診斷發現肺部有「肺結節」，他懷疑是隔壁賣漢堡的速食店長期排放刺鼻油煙所致。環保局今天稽查，採異味，用聞嗅方式檢驗，但數值小於10未超標

林姓男子說，隔壁賣漢堡的速食店去年10月間營業，但沒多久後，家裡就常聞到讓人不舒服的刺鼻油煙味，去年12月開始咳嗽，覺得胸部不舒服，經就醫診斷出肺部有「肺結節」，懷疑是長期吸入刺鼻油煙所致。

他表示，之前曾向店家反映，剛開始時店長允諾改善，至今卻未處理，日前該店還擬了協議書，內容指店內排煙設施為合法設置，為因應所求才同意重新配管；且未取得他的同意，協議書逕直載明，同意「無償出借」建物牆面，供重新配管施工。

林的兒子說，日前該速食店台北的開發經理提出兩種改善方式，一是將排煙管從帆布延伸出來，另一種方式是借他們房子的牆壁，將排煙管重新施作往上延伸，但他們認為協議書內容不合理，未取得共識。該店表示，對於林的反映會積極處理。

台南市環保局今天前往採樣，排煙設備在運作時採異味分析，經聞嗅並未超標。環保局表示會續追蹤，若有超標情形會要求改善。

速食 超標 台南

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