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全台最堅持的獨立音樂節 台南五月音樂季要開唱囉

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南五月音樂季將在4月30日登場，將有28組來在台的各國表演團隊及在地獨立樂團接力演出。圖／台南市觀旅局提供
台南五月音樂季將在4月30日登場，將有28組來在台的各國表演團隊及在地獨立樂團接力演出。圖／台南市觀旅局提供

「2022 Tainan May Jam台南五月音樂季」4月30日、5月1日將在新化虎頭埤風景區登場，將有28組來在台的各國表演團隊及在地獨立樂團接力演出。市長黃偉哲今天表示，不僅是一個音樂節而已，而是代表著台南吸引人的地方。

黃偉哲在記者會感謝活動創辦人孫和平20多年來持續推動這項號稱「全台最堅持的獨立音樂節」。他說，活動除集結許多居住於台灣的外國優秀音樂表演者共同演出外，為深入在地文化特色與傳承，30日安排在地的「新化鎮狩宮什家將團」帶來精彩的藝陣表演。

他表示，希望這個May Jam，不僅是音樂節，而是台南吸引人的地方，代表著環境友善，以及文化的地方。因此5月的第一個禮拜六要記得是MayJam，然後第二個禮拜就是母親節。

另配合活動5月1日在虎頭埤露營區 (1號風雨棚旁)安排可以讓民眾報名的攀樹活動 (挑戰場次每人800元、體驗場次每人300元)，有興趣的民眾請上預約報名網址查詢及報名。

五月音樂季創辦於2000年，創辦人Axel表示，今年共有90組樂團報名，已遴選出28組各具特色的獨立樂團要帶給大家最棒的表演，有9組外國樂團、4組原住民樂團，其中原住民樂團-追風少女於2021年入圍第32屆金曲獎最佳唱組合。另外特別安排藝文活動 (包括雙人特技瑜伽、愛之手按摩工作坊、木製卡祖笛、非洲鼓、純植物防蚊香塔等工作坊)、手摺造型氣球、即興表演。

更多活動資訊請至台南旅遊網台南五月音樂季官網查詢。

樂團 台南 虎頭埤

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