嘉縣再獲前瞻補助5.88億元 翁章梁：將提升道路品質安全

嘉義縣府向中央爭取前瞻基礎建設補助「提升道路品質計畫2.0」，再獲內政部營建署補助36件，共計約新台幣5.88億元，縣府表示，將用於提升道路品質及人本無障礙通行環境，守護縣民用路安全。

嘉義縣政府向內政部營建署申請前瞻基礎建設「提升道路品質計畫(內政部)2.0」經費補助，首梯獲內政部核定補助39案，核定總經費10.47億元；本次再獲內政部核定補助36案，總經費計新臺幣5.88億元，合計達16.31億元。

縣長翁章梁說，核定補助執行除改善老舊路面及人行道鋪面，增加行車及人行平整度外，也建置校園通學步道、改善各縣市危險路口、電桿纜線下地工程、標誌標線及反射鏡等交通工程辦理改善，以持續推動提升村里道路品質及安全。