319工廠申請納管 南市2741家提出
未登記工廠申請納管期限已於3月19日截止，依台南市經發局統計，共2741家未登記工廠提出納管申請；送件申請納管業者，最遲須於民國112年3月19日前提出工廠改善計畫。
經濟發展局工商行政科表示，目前持續審查申請資料中，提醒已送件申請納管業者，最遲須於112年3月19日前提出工廠改善計畫，有涉及環境保護、空汙、水汙（含廢污水相關處理與排放機制）等改善規劃可申請補助經費，每1工廠為單位，補助規劃費用50%，最高以新台幣2萬元為限。
經發局統計，至4月14日為止，核准通過納管家數942家，其中已提出改善計畫者有346家；臨時工廠申請轉特定工廠部分共773家，已核准752家
已申請納管未登記工廠最遲應於明年3月19日前提出包含消防、環保、水保及廢(污)水處理及排放等改善措施，市府也會持續透過辦理說明會及輔導團協助等多元措施下，協助廠商辦理。
後續經發局將盡快進行審查，並委請專業輔導團提供諮詢服務，包含現場訪視、專業諮詢、納管補正資料與改善計畫及後續用地變更諮詢等。有需要業者可申請，未來持續輔導業者，加速工廠合法化；專線可洽經發局工商行政科(06-3901358、06-6354648)或輔導團專線(06-6325855)。
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