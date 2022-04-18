雲林溪掀蓋後 美景回來了卻有好多「黃金」

雲林溪29年前因發展經濟加蓋及建停車場，但溪水受工廠與家庭廢水排放汙染，長年惡臭，塵封數十年終於掀開蓋頭，縣府分三階段施工，目前第3階段景觀工程進度5成，其中斗六市中山路至莊敬路橋段已完成，縣長張麗善等人今天踏勘，不過竟在人行步道上發現多處寵物留下糞便，將設寵物廁所等增加「方便性」。

張麗善今與斗六市長林聖爵等人視察雲林溪中游完成段，不過沿途在人行步道上就遇到不下5次的動物排泄物，由於縣內目前沒有寵物友善設施，張立即表示要設寵物友善廁所及寵物便便塑膠袋，友善寵物，也讓飼主養成維護公共衛生習慣。

40歲張姓市民回憶早年，附近廢水幾乎都排進雲林溪，造成溪水臭氣沖天，甚至有人把家用垃圾丟進溪裡，後來加蓋，汙染「眼不見為淨」，沿岸商業發展起來，也多出停車空間，就這樣持續數十年。

33歲斗六市陳姓市民說，對雲林溪的印象都是水泥環境和停車場，還有鄰近的美食街，從沒親眼見過長輩所言的乾淨河流與魚蝦，令人很是嚮往。

縣府水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋全期工程斥資超過12億元，但不是「說掀就掀」，也不是只有拆的工程，水質如何處理、沿岸平房徵收協調都是難度高的重要工作，經整合公民意見，陸續完成掀蓋、汙水截流及景觀工程。

張麗善指出，雲林溪為前瞻計畫水環境，需做生態檢核，縣府透過生態調查，綜合公民意見，將堤岸往後、河道拓寬，形成較大水域空間，成功打造生態島，紅冠水雞、翠鳥等現蹤，再以跨橋縫合左、右岸，鋪設步行空間，目前已完工路段約1.6公里。